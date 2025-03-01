Зокрема, там заявили, що більше не збираються "писати порожні чеки" на військову допомогу. Скандал навколо зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа, чи можуть США припинити допомогу й що тепер робити Україні 24 Каналу прокоментував полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан.

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Що робити Україні після скандалу в США

Світан переконаний, що такою виставою Дональд Трамп хотів примусити Україну до капітуляції. З цим збігається й риторика президента США, що була напередодні. Водночас Європа одразу відреагувала й підтримала Україну. Попри всю цю ситуацію, військовий експерт переконаний, що для нашої держави зараз можуть відкритися ще кращі можливості, якщо ми все правильно зробимо. Для цього треба:

посилити команду президента Зеленського;

дотримуватися риторики саме відновлення територіальної цілісності та суверенітету Україні, а не просто миру;

активізація дипломатичних команд і перетягування на наш бік "нейтральних" країн.

"Ці дії приведуть нас не просто до відновлення територіальної цілісності, а до реального миру, який може настати лише з розвалом Росії. По часу – це щонайменше 3 – 4 роки бойових дій, а розпад Росії – 7 – 8 років", – підкреслив військовий експерт.

Крім того, Світан переконаний, що Україна разом з європейськими партнерами мають достатньо зв'язків з істеблішментом Сполучених Штатів, що ухвалюють різні рішення.

Чи може Трамп заборонити продавати Україні зброю

Попри всі заяви Білого дому, Трамп – це не весь американський народ, тому відносини з виробниками американської зброї будуть підтримуватися/ Це вигідно й цим компаніям, адже так вони заробляють гроші.

Трамп точно не компенсує їм цього заробітку, вони ще його "порвуть на шматки", якщо він зупинить їм отримання економічної вигоди,

– сказав Світан.

Отже, за його словами, не варто хвилюватися щодо питання постачання Україні озброєння. Так, Трамп може зупинити передачу розвідданих, але у нас вже своя розвідка на високому рівні.