Хто та як підтримав Україну та Володимира Зеленського – повідомляє 24 Канал.
Важливо Зустріч у Білому домі переросла в словесну перепалку Зеленського з Трампом і Венсом
Лідери Європи підтримують Зеленського
Міністр закордонних справ Естонії підтримав Україну.
Єдиною перешкодою для миру є рішення Путіна продовжувати загарбницьку війну. Якщо Росія припинить воювати, війни не буде. Якщо Україна перестане воювати, то України не буде,
– написав він.
П'ята президентка Грузії Саломе Зурабішвілі висловила свою підтримку президенту України Володимиру Зеленському.
Ті, хто розуміє, що означає захищати свою територію, незалежність і свободу – не один раз, а неодноразово протягом останніх двох століть – на вашому боці, пане Президенте,
– написала вона в соцмережі Х.
Україно, ви ніколи не залишитесь на самоті,
– заявив президент Литви Науседа.
Президентка Молдови Майя Санду також висловила свою підтримку Україні.
Правда проста. Росія вторглася в Україну. Росія – агресор. Україна захищає свою свободу - і нашу. Ми на боці України,
– президентка Молдови Мая Санду.
Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок теж підтримала українців.
Німеччина разом з нашими європейськими союзниками виступає разом з Україною і проти російської агресії. Україна може спиратися на непохитну підтримку Німеччини, Європи та інших країн. Їхній захист демократії та їхній пошук миру та безпеки належить нам,
– написала Бербок.
Андрій Єрмак зробив заяву
Керівник ОП Андрій Єрмак зробив заяву. Він наголосив, що безпека – це не просто слово.
Це життя. Це майбутнє без сирен, без втрат, без страху за тих, кого любимо. Без реальних гарантій війна повернеться. Вона завжди повертається туди, де залишають шанс на новий удар,
– наголосив Єрмак.
Він додав, що президент України бореться за нашу країну, за кожного, хто захищає про справедливий та довготривалий мир.
"Підтримую Президента, який відстоює інтереси нашого героїчного народу. У кожній ситуації. Крапка", – додав він.
Колишній радник Трампа Джон Болтон, коментуючи суперечку Трампа, Венса та Зеленського, наголосив, що президент США і віцепрезидент оголосили, що вони – на боці Росії у цій війні.
На захист президента України також стали хакери з угруповання Anonymous. На офіційній сторінці вони висловили слова підтримки Зеленському та розкритикували Трампа.
Володимир Зеленський – герой, який протистояв російській агресії. Те, як до нього поставилися президент США і віцепрезидент, ганебно,
– мовиться у дописі Anonymous.
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчез написав, що його країна – разом з Україною.
Дочка ексвіцепрезидента США Діка Чейні – Ліз Чейні – наголосила, що історія запам'ятає цей день, коли "американський президент і віцепрезидент відмовилися від усього, за що ми виступаємо".
Сенатор-демократ Адам Шифф наголосив, що сьогодні в Овальному Кабінеті зустрілися герой і боягуз.
"Коли зустріч завершиться, герой повернеться додому, в Україну", – додав сенатор.
Заступник керівника партії Фрідріха Мерца Йоганн Вадефуль також висловив підтримку Україні та Зеленському. Він наголосив, що Європа не зрадить Україну.
Сцени з Білого дому шокують. Як можна так вдарити ножем у спину президента країни, яка окупована? Вільна Європа не зрадить Україну,
– написав він у мережі.
Президент Франції Еммануель Макрон також наголосив, що саме Росія є агресором, і варто поважати тих, хто воює з самого початку.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск висловив Україні слова підтримки після зустрічі Трампа та Зеленського.
Дорогий Зеленський, дорогі українські друзі, ви не самотні,
– написав він у мережі.