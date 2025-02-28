21:47, 28 лютого

Керівник ОП Андрій Єрмак зробив заяву. Він наголосив, що безпека – це не просто слово.

Це життя. Це майбутнє без сирен, без втрат, без страху за тих, кого любимо. Без реальних гарантій війна повернеться. Вона завжди повертається туди, де залишають шанс на новий удар,

– наголосив Єрмак.

Він додав, що президент України бореться за нашу країну, за кожного, хто захищає про справедливий та довготривалий мир.

"Підтримую Президента, який відстоює інтереси нашого героїчного народу. У кожній ситуації. Крапка", – додав він.