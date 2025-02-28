21:47, 28 февраля

Руководитель ОП Андрей Ермак сделал заявление. Он подчеркнул, что безопасность – это не просто слово.

Это жизнь. Это будущее без сирен, без потерь, без страха за тех, кого любим. Без реальных гарантий война вернется. Она всегда возвращается туда, где оставляют шанс на новый удар,

– подчеркнул Ермак.

Он добавил, что президент Украины борется за нашу страну, за каждого, кто защищает о справедливом и долговременном мире.

"Поддерживаю Президента, который отстаивает интересы нашего героического народа. В каждой ситуации. Точка", – добавил он.