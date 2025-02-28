Кто и как поддержал Украину и Владимира Зеленского – сообщает 24 Канал.
Важно Встреча в Белом доме переросла в словесную перепалку Зеленского с Трампом и Вэнсом
Лидеры Европы поддерживают Зеленского
Министр иностранных дел Эстонии поддержал Украину.
Единственным препятствием для мира является решение Путина продолжать захватническую войну. Если Россия прекратит воевать, войны не будет. Если Украина перестанет воевать, то Украины не будет,
– написал он.
Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила свою поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Те, кто понимает, что значит защищать свою территорию, независимость и свободу – не один раз, а неоднократно в течение последних двух веков – на вашей стороне, господин Президент,
– написала она в соцсети Х.
Украина, вы никогда не останетесь в одиночестве,
– заявил президент Литвы Науседа.
Президент Молдовы Майя Санду также выразила свою поддержку Украине.
Правда проста. Россия вторглась в Украину. Россия – агрессор. Украина защищает свою свободу – и нашу. Мы на стороне Украины,
– президент Молдовы Майя Санду.
Глава МИД Германии Анналена Бербок тоже поддержала украинцев.
Германия вместе с нашими европейскими союзниками выступает вместе с Украиной и против российской агрессии. Украина может опираться на непоколебимую поддержку Германии, Европы и других стран. Их защита демократии и их поиск мира и безопасности принадлежит нам,
– написала Бербок.
Андрей Ермак сделал заявление
Руководитель ОП Андрей Ермак сделал заявление. Он подчеркнул, что безопасность – это не просто слово.
Это жизнь. Это будущее без сирен, без потерь, без страха за тех, кого любим. Без реальных гарантий война вернется. Она всегда возвращается туда, где оставляют шанс на новый удар,
– подчеркнул Ермак.
Он добавил, что президент Украины борется за нашу страну, за каждого, кто защищает о справедливом и долговременном мире.
"Поддерживаю Президента, который отстаивает интересы нашего героического народа. В каждой ситуации. Точка", – добавил он.
Бывший советник Трампа Джон Болтон, комментируя спор Трампа, Вэнса и Зеленского, отметил, что президент США и вице-президент объявили, что они – на стороне России в этой войне.
На защиту президента Украины также встали хакеры из группировки Anonymous. На официальной странице они выразили слова поддержки Зеленскому и раскритиковали Трампа.
Владимир Зеленский – герой, который противостоял российской агрессии. То, как к нему отнеслись президент США и вице-президент, позорно,
– говорится в заметке Anonymous.
Премьер-министр Испании Педро Санчез написал, что его страна – вместе с Украиной.
Дочь экс-вице-президента США Дика Чейни – Лиз Чейни – подчеркнула, что история запомнит этот день, когда "американский президент и вице-президент отказались от всего, за что мы выступаем".
Сенатор-демократ Адам Шифф подчеркнул, что сегодня в Овальном Кабинете встретились герой и трус.
"Когда встреча завершится, герой вернется домой, в Украину", – добавил сенатор.
Заместитель руководителя партии Фридриха Мерца Иоганн Вадефуль также выразил поддержку Украине и Зеленскому. Он подчеркнул, что Европа не предаст Украину.
Сцены из Белого дома шокируют. Как можно так ударить ножом в спину президента страны, которая оккупирована? Свободная Европа не предаст Украину,
– написал он в сети.
Президент Франции Эммануэль Макрон также отметил, что именно Россия является агрессором, и стоит уважать тех, кто воюет с самого начала.
Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил Украине слова поддержки после встречи Трампа и Зеленского.
Дорогой Зеленский, дорогие украинские друзья, вы не одиноки,
– написал он в сети.