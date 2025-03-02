Генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж в эфире 24 Канала отметил, что запасы образовались с учетом поставок вооружения еще во времена Байдена и выполнения контрактов американскими компаниями.

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Какие есть способы решения проблемы для Украины?

Сегодня Трамп рассматривает вопрос о возможности прекращения выполнения контрактов американскими компаниями, которые осуществляют военные заказы.

Они имеют миллиардные прибыли, а это спонсоры Республиканской партии. Вот так просто взять и прекратить эти контракты не получится, но системных поставок в ближайшее время не будет,

– озвучил Маломуж.

Украине стоит делать ставку на собственный военно-промышленный комплекс. Это, по словам генерала армии, один из базовых сегментов, который позволяет нашему государству производить дроны, ракеты тактической средней и малой дальности до 3 тысяч километров, бронетанковую технику вместе с союзниками, артиллерию и тому подобное.

Помогать Украине с обеспечением оружия могут другие ее партнеры – страны Европы, в частности Германия, Франция, Великобритания, страны Скандинавии, Польша, Чехия.

Например, Чехия доставляет 1,5 миллиона боеприпасов, имеет высококлассное технологическое оружие. Есть также Болгария, которая производит оружие и осуществляет его продажу. Украина, как отметил Маломуж, может закупать боеприпасы в первую очередь за средства Европы.

"Первый пакет помощи уже предложен, это 20 миллиардов евро. За эти деньги можно закупить оружие на внешних рынках. Более 50 стран продают боеприпасы различных типов: советского производства, а также образцы НАТО", – отметил Маломуж.

Генерал армии отметил, что в ситуации, которая сложилась и на фоне риска прекращения поставок оружия от США, украинской стороне следует возобновить сотрудничество с корпорациями Соединенных Штатов, чтобы иметь возможность закупать у них вооружение.

Лоббисты крупных компаний, которые с Украиной сотрудничают и зарабатывают на войне, будут мощно давить на Трампа. Если и будет остановка с поставками оружия, то краткосрочная. Ведь говорится об огромных прибылях таких компаний, это имеет влияние на политиков,

– подытожил Маломуж.

Заметьте, что председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк считает, что без помощи США Украине будет сложно, ведь уровень поддержки со стороны Европы меньше, чем тот, что предоставляли Соединенные Штаты. Он рассказал, что НАТО в течение года производит такой объем боеприпасов, который Россия за квартал.