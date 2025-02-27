Про це 24 Каналу розповів посол України в США у 2015 – 2019 роках Валерій Чалий, зауваживши, що Мерц робив багато позитивних заяв про нашу державу. І, якщо він не передасть ракети Taurus, то буде непослідовним. А лідери нових часів не можуть собі такого дозволити.

До теми Критик Шольца та майбутній канцлер Німеччини: хто такий Фрідріх Мерц і що казав про Україну

Яка ситуація в Німеччині

Як наголосив Чалий, зараз Німеччині важливо сформувати коаліцію та отримати канцлера, який почне діяти. Лунають різні думки щодо того, як все відбуватиметься.

Я не претендую на те, що знаю в деталях Німеччину. Але люди, які розбираються, кажуть, що там процеси формування коаліції зараз непрості. Навіть допускають можливість перевиборів. Але були й інші думки, що все буде пришвидшено,

– зазначив Чалий.

Зрозуміло, що в коаліції будуть ХДС/ХСС разом з соцдемократами Шольца та "зеленими". У такому випадку є сподівання, що Німеччина не лише передасть ракети Taurus, але й серйозно увімкнеться на посилення оборони усієї Європи.

Я розраховую не лише на ракети, але й на інший підхід канцлера до питань безпеки. Те, що в Німеччині є праворадикальні настрої – "Альтернатива для Німеччини" посіла 2 місце – свідчить, що там складний період. Але не можна скидати питання безпеки з порядку денного. Взяти участь у новій системі безпеки, яка зараз складається – це в інтересах Німеччини,

– зауважив Чалий.

Європа має бути готовою до загроз від Росії. Зараз в регіоні немає єдиного лідера. Але є сподівання, що в переламні часи, які тривають зараз, він таки виникне.

Нагадаємо, нещодавно Мерц натякнув на те, що, можливо, Європі потрібно шукати альтернативу НАТО через дії адміністрації Дональда Трампа.