У Кремлі працюють над відновленням газопроводу "Північний потік-2" до Європи за підтримки американських інвесторів. Це показує широту зближення Дональда Трампа з Москвою, передає 24 Канал із посиланням на The Financial Times.

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США хочуть перезапустити "Північний потік"

Зусилля щодо відновлення роботи трубопроводу стали результатом ініціативи ексшпигуна і близького друга Путіна Маттіаса Варніга, який до 2023 року керував материнською компанією "Північного потоку-2", контрольованою Кремлем газовою монополією "Газпром".

План Варніга полягав у контактах з командою Трампа через американських бізнесменів, як частина неформальних зусиль щодо сприяння завершенню війни в Україні, одночасно поглиблюючи економічні зв'язки між США та Росією.

Деякі відомі особи з адміністрації Трампа знають про ініціативу залучення американських інвесторів, і вони бачать це як частину зусиль із відновлення відносин з Москвою.

Вищі посадовці ЄС дізналися про розмови щодо поновлення роботи "Північного потоку-2" в останні тижні. Лідери кількох європейських країн висловили занепокоєння.

Довідка: Один із двох трубопроводів "Північного потоку-2" був підірваний в результаті диверсійних атак у вересні 2022 року, що зруйнували обидва трубопроводи старшого проєкту "Північний потік-1". Інший трубопровід "Північного потоку-2", який має річну потужність 27,5 мільярда кубометрів природного газу, не пошкоджений, але так і не був використаний.

План щодо поновлення роботи "Північного потоку-2", за словами джерел, теоретично надасть США безпрецедентний вплив на енергопостачання до Європи, після того як країни ЄС намагаються припинити залежність від російського газу після вторгнення.

Але перепони значні. Передусім, це вимагатиме від США скасування санкцій проти Росії, від Росії – погодитися на відновлення продажів, які вона припинила під час війни, і Німеччини — дозволити постачання газу потенційним покупцям в Європі.

Переговори відбуваються на тлі того, як адміністрація Трампа намагається укласти мирну угоду через двосторонні переговори з Росією, в яких не беруть участь Європа та Україна, Президент США вже пообіцяв глибшу економічну співпрацю з Росією, якщо буде досягнуто мирної угоди.

Зазначимо, що Трамп критикував трубопровід під час свого першого президентського терміну, звинувачуючи Європу у надмірній залежності від російського газу та допомозі у фінансуванні військової машини Москви.

Однак деякі члени команди Трампа тепер розглядають трубопровід, який проходить від російського Виборга в Фінській затоці до Грійфсвальда на балтійському узбережжі Німеччини, як стратегічний актив, який можна використовувати на переговорах щодо миру в Україні, згідно з офіційними особами адміністрації.

Володіння трубопроводом теоретично могло б дати американським інвесторам важіль для контролю за постачанням російського газу до Європи, що є ключовим ринком для експорту зрідженого природного газу США, який транспортується через Атлантику на танкерах.

Але колишні високопосадовці США та західні бізнесмени з досвідом інвестування в Росії заявили, що лише схвалення Трампа та Путіна не буде достатньо для того, щоб "Північний потік-2" запрацював.