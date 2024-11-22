Хто зацікавився "Північним потоком – 2" та чому

Американський інвестор Стівен Лінч, який раніше проживав у Росії та вів там бізнес, звернувся до уряду США за дозволом на участь у торгах з продажу газопроводу "Північний потік – 2", повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

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"Північний потік – 2" оцінюють приблизно у 11 мільярдів доларів, але Лінч вважає, що зможе придбати його за суттєво нижчою ціною. На його думку, багато інвесторів утримаються від участі в аукціоні через геополітичні ризики, пов’язані з газопроводом. Він також припускає, що серед конкурентів можуть бути:

російські проксі;

китайські компанії;

або інші суб’єкти, позиції яких не збігаються з інтересами США.

Цікаво! Аукціон планується в межах швейцарської процедури банкрутства. У процесі банкрутства "Північного потоку – 2" встановлений термін до січня для реструктуризації боргу, інакше газопровід буде ліквідовано.

Відповідно, Лінч переконує американських посадовців, що володіння газопроводом забезпечить США важіль впливу на мирні переговори з Росією щодо припинення війни в Україні та відповідатиме стратегічним інтересам США у довгостроковій перспективі.

Суть така: це унікальна можливість для Америки та Європи контролювати європейське енергопостачання до кінця ери викопного палива,

– сказав Лінч.

Згідно з інформацією видання, Лінч вже подав запит до Міністерства фінансів США на отримання ліцензії в лютому. Ця ліцензія дозволить йому вести переговори про будівництво трубопроводу з компаніями, що наразі знаходяться під санкціями США.

Цікаво! Колишній спеціальний радник президента Байдена та друг Лінча Лі Волоські зазначив, що пропозиція інвестора щодо ведення переговорів про придбання "Північного потоку – 2" відповідає стратегічним інтересам США та їхніх союзників.