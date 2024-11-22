Кто заинтересовался "Северным потоком – 2"

Американский инвестор Стивен Линч, который ранее проживал в России и вел там бизнес, обратился к правительству США за разрешением на участие в торгах по продаже газопровода "Северный поток – 2", сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

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"Северный поток – 2" оценивают примерно в 11 миллиардов долларов, но Линч считает, что сможет приобрести его по существенно более низкой цене. По его мнению, многие инвесторы воздержатся от участия в аукционе из-за геополитических рисков, связанные с газопроводом. Он также предполагает, что среди конкурентов могут быть:

российские прокси;

китайские компании;

или другие субъекты, позиции которых не совпадают с интересами США.

Интересно! Аукцион планируется в рамках швейцарской процедуры банкротства. В процессе банкротства "Северного потока – 2" установлен срок до января для реструктуризации долга, иначе газопровод будет ликвидирован.

Соответственно, Линч убеждает американских чиновников, что владение газопроводом обеспечит США рычаг влияния на мирные переговоры с Россией о прекращении войны в Украине и будет отвечать стратегическим интересам США в долгосрочной перспективе.

Суть такова: это уникальная возможность для Америки и Европы контролировать европейское энергоснабжение до конца эры ископаемого топлива,

– сказал Линч.

Согласно информации издания, Линч уже подал запрос в Министерство финансов США на получение лицензии в феврале. Эта лицензия позволит ему вести переговоры о строительстве трубопровода с компаниями, что сейчас находятся под санкциями США.

Интересно! Бывший специальный советник президента Байдена и друг Ли Ли Волоски отметил, что предложение инвестора по ведению переговоров о приобретении "Северного потока – 2" соответствует стратегическим интересам США и их союзников.