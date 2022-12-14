Про це 24 каналу розповів волонтер, засновник БФ "Все для перемоги" Геннадій Васьків. Також він зазначив, що залишаються найактуальнішими для українських військових автівки та дрони.

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В Бахмуті – вуличні бої

Волонтер відвідав чотири підрозділи з різних бригад у Бахмуті і дізнався про 7 базових та актуальних потреб наших захисників.

Автівки.

"Дуже потрібні пікапи, джипи або бусики, у всіх має бути повнопривідна механіка", – зазначив він.

Дрони. За словами Васьківа вони дуже актуальні, особливо в районі Бахмуту.

"Mavic 2 вже переважно не просять, потребують Mavic 3. Танкісти благають, дайте хоч Mavic 2, тому що ми без "очей", нічого не бачимо. Адже в Бахмуті фактично вже ідуть вуличні бої в частині міста, і їм потрібно бачити через вулицю, що відбувається", – наголосив засновник БФ "Все для перемоги".

Генератори також залишаються дуже актуальними для військових.

Які актуальні та базові речі потребують військові: дивіться відео

Зимова форма – конче потрібна захисникам.

"Я був на позиції хлопців і бачив, як вони стоять в осінній формі, попри морози. Це неправильно, і чим можемо, допомагаємо їм", – підкреслив він.

Зігріваючі пристрої. За його словами, хлопці просять саморозігріванних устілок, якими користуються лижники, а також зігрівальні елементи, які можна сховати в рукавиці чи під куртку.

Тепловізори – теж дуже потрібні військовим.

Самрозігріваюча їжа, так звана тактична.

"Вона швидко саморозігрівається і не видає нашу позицію ворогу, якщо триває близький бій", – розповів Геннадій Васьків.

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