Символічну нагороду отримали 30 благодійних фондів та громадських організацій, які допомагають країні під час війни. Крім того, нагородили 3 волонтерів, яких номінували самі українці.

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Волонтери надіслали понад 40 тисяч тонн допомоги

Нагородження фондів та волонтерів відбулось в рамках проєкту "Гуманітарна пошта України". Ініціаторкою стала компанія "Нова пошта".

З 2014 року компанія сплачує доставку гуманітарних вантажів по всій Україні. За понад 8 років співпраці фонди-учасники проєкту надіслали адресатам 40 000 тонн допомоги.

Кого нагородили

Відзнаку Гуманітарним силам України отримали 3 волонтери, яких українці найчастіше згадували на сайті проєкту і пропонували відзначити їхню діяльність. Це, зокрема:

Олена Дьоміна – вчителька з Миколаєва, яка після 24 лютого влаштувала у своїй школі волонтерський штаб, що допомагає родинам переселенців, людям поважного віку та бійцям ЗСУ на миколаївському напрямку.

Алім Бодня – волонтер із Дніпра, який з 2014 року допомагає українським військовим і цивільному населенню гуманітарними наборами речей для нагальних потреб і смаколиками.

Артем Марченко – засновник благодійного фонду з Кременчука, який допомагає їжею, інсуліном та засобами гігієни бійцям ЗСУ, родинам переселенців та дітям до 5 років.

У Києві нагородили українських волонтерів / Фото Валентина Поліщук для 24 каналу

Крім того, відзнаку Гуманітарним силам України отримали 30 фондів у десятьох категоріях.

Категорія "Допомога ЗСУ"

ГО Help Army. Працює у Харкові з березня 2014-го. Надає гуманітарну й технічну допомогу ЗСУ, а також виготовляє власну амуніцію і техніку. Організовує в Харкові "Ігри героїв" та має власний музичний батальйон, що виступає перед українськими захисниками з концертами.

БФ "Миротворці України". Члени фонду називають себе "волонтерами першої лінії оборони", адже допомагають безпосередньо бійцям на передовій. Передають ЗСУ техніку та гуманітарні вантажі.

БФ "Армія SOS". Працює з березня 2014-го. Допомагає українським артилеристам і розвідникам технікою та програмним забезпеченням. Виготовляє безпілотні літальні апарати "Валькірія" та впроваджує застосунок для артилеристів "Кропива".

БФ "Мир і Ко". Фонд заснував у 2014-му Мирослав Гай, колишній журналіст та боєць нацгвардії, який підняв український прапор над телевежею у Слов'янську під обстрілами сепаратистів. Забезпечує ЗСУ, нацгвардію та добровольчі батальйони комп’ютерною технікою, обладнанням для комп’ютерних мереж, засобами зв’язку, системами спостереження, оргтехнікою.

Категорія "Допомога захисницям"

ГО "Землячки". Організація виросла з цифрового проєкту Ксенії Драганюк, що з лютого 2022-го розповідав про жінок у ЗСУ. "Землячки" забезпечують захисниць амуніцією, харчовими продуктами, засобами гігієни, зимовою формою, а також надають психологічну підтримку.

Категорія "Гуманітарна допомога"

ГО "Елеос-Україна". З 2014 року організація займалася захистом жінок від насильства та протидією дискримінації людей із ВІЛ. Після 24 лютого 2022-го створює притулки для внутрішньо переміщених осіб та жінок, які постраждали від сексуального насильства з боку російських військових, а також забезпечує гуманітарною допомогою постраждалих від війни.

БФ HopeUA. Працює у Львові з лютого 2022 року. Допомагає потерпілим від війни українцям продуктовими наборами та працює над забезпеченням переселенців соціальним житлом у Дрогобичі.

Категорія "Допомога дітям"

БФ "Клуб Добродіїв". Працює з 2011 року. Реалізував понад 40 соціальних та освітніх проєктів для дітей та підлітків. Від лютого 2022-го забезпечує гуманітарною допомогою постраждалі від війни родини з дітьми та проводить творчі заняття для дітей і підлітків у шелтерах для переселенців.

БФ "Миру і Добра". Від 2010 року втілював спортивні та освітні проєкти для молоді. Після 2014-го забезпечує родини переселенців з дітьми харчовими продуктами, ліками та іншими необхідними речами.

БФ "Крила надії". Працює у Львові з 2007 року. Допомагає з лікуванням тяжкохворих дітей та реабілітацією після коронавірусу. Від 2014 року надає гуманітарну допомогу бійцям ЗСУ та постраждалим від війни дітям.

Категорія "Допомога людям поважного віку"

БФ "Життєлюб". Заснований 2013 року Гаріком Корогодським та Тіною Ніколовою (Михайловською). Допомагає бабусям і дідусям безплатними обідами, проводить для них культурні й спортивні заходи у власному хабі. Після 24 лютого 2022-го відкрив центри підтримки ВПО.

БФ "Онуки". Фонд створили у лютому 2022-го київські ресторатори Христина Цукур та Євген Горбань. Допомагають людям поважного віку у постраждалих від війни регіонах їжею та ліками.

Категорія "Допомога тваринам"

Гуманістичний рух UAnimals. Працює з 2016 року. З лютого 2022-го возить корм до притулків для тварин у зонах бойових дій та евакуює їх з-під обстрілів.

ГО "Елемент життя". Працює у Львові з 2015 року. Від лютого 2022-го організація передала у притулки для тварин в зонах бойових дій понад 820 тонн корму та допомогла понад 190 000 чотирилапих.

Категорія "Медична допомога"

БФ "Свої". Заснований 2014 року. Фонд допомагає людям у лікуванні онкологічних хвороб та медичним закладам у лікуванні коронавірусу. Від початку війни забезпечує медикаментами військові шпиталі та закуповує кісткові імпланти для поранених бійців ЗСУ.

Благодійний фонд Андрія Шабанова "Ти не один". Фонд створений у лютому 2022 року. Його команда забезпечує ліками українців у зонах бойових дій та на звільнених територіях.

Волонтерська сотня "Доброволя". Організацію заснувала 2014 року волонтерка Наталія Воронкова. Команда допомагає медикаментами пораненим у військових шпиталях та бійцям на передовій, а також дитячим будинкам на сході України.

ГО "Ініціатива Е+". Працює з 2014 року. Допомагає медикаментами українським захисникам, забезпечує медичним обладнанням військові шпиталі, а також доставляє на передову автівки для евакуації поранених бійців.

Перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пирогова. У 2014 році організацію заснували медики-добровольці, щоб надавати медичну допомогу українським захисникам та цивільним жертвам російської агресії на сході України. За останні сім місяців ПДМШ допоміг 5472 українським захисникам.

Категорія "Допомога в регіонах"

БФ "Корпорація монстрів". Заснований 2014 року в Одесі. Фонд постачає амуніцію, автівки, дрони та ліки українським військовим частинам, а також забезпечує харчовими продуктами постраждалих від війни українців.

ГО "Зміни Білу Церкву". Створена у 2015 році. Впроваджує у місті екологічні ініціативи, влаштовує соціальні та спортивні заходи, концерти та фестивалі. Наразі організація надає гуманітарну допомогу ЗСУ та переселенцям.

Волонтерський центр "Квазар". Працює у Львові з лютого 2022 року. Надає гуманітарну допомогу постраждалим від війни мешканцям Сумщини, Запоріжжя, Одещини, Миколаївщини та інших регіонів.

ГО "Молодіжний центр Волині". Відкрився 2015 року в Луцьку. До повномасштабної війни працював як спільний простір для місцевих молодіжних організацій. Команда центру надає гуманітарну, юридичну, психологічну допомогу переселенцям, а також допомагає з працевлаштуванням.

ГО "Легенда Поділля". Працює з 2012 року в Кам'янці-Подільському. З 2014-го надає гуманітарну допомогу воїнам ЗСУ, а також переселенцям та мешканцям звільнених територій.

Категорія "Регулярна допомога"

БО "Повернись живим". Працює з травня 2014 року. Закуповує техніку та амуніцію для ЗСУ, а також навчає українських військових, проводить аналітичні дослідження в оборонній сфері та створює креативні кампанії на підтримку сил оборони України у співпраці з українськими брендами.

ГО "Народний тил". Працює з 2014 року. Веде сайт "Миротворець", де розміщує інформацію про російських колаборантів і терористів. Забезпечує українських військових амуніцією, одягом, планшетами, засобами для обігріву, автівками, безпілотниками та медикаментами.

Категорія "Потужна сила"

Благодійний фонд Сергія Притули. Заснований 2020 року в Києві телеведучим та громадським діячем Сергієм Притулою, який допомагає українській армії з 2014-го. Фонд спеціалізується на допомозі силам оборони України, медичним закладам та постраждалим від війни українцям. Влітку 2022-го команда фонду разом з українцями зібрала 600 мільйонів гривень у рамках проєкту "Народний Байрактар".

ГО "Аеророзвідка". Працює з 2020 року. Впроваджує роботизовані технології для сил безпеки та оборони України. Однією з найвідоміших розробок "Аеророзвідки" є ударний дрон R18, на рахунку якого понад 100 одиниць ураженої та знищеної ворожої техніки.

Фундація Дім Рональда МакДональда в Україні. Працює в Україні з 2016 року. За ініціативи фундації працюють 5 Сімейних кімнат при медзакладах у Києві, Рівному, Сумах, Вінниці та Львові. Від лютого 2022-го фундація надає гуманітарну допомогу дитячим лікарням та ВПО, пакує та передає продуктові набори, а також закуповує життєво важливе медичне обладнання для українських лікарень.

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