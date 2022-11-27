8-річний чернігівець зібрав на авто для ЗСУ
Вони стають волонтерами. Так, восьмирічний школяр Сергій Мороз співом зібрав кошти на авто для ЗСУ. Він вже передав машину для розвідки оперативного командування "Північ".
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Авто обійшлося у 261 тисячу гривень. Хлопчик співав 25 днів, хоч каже, що було важко, але віе старався.
Я вирішив збирати на машину, бо хочу допомогти армії, щоб наша країна виграла. Співав на цю машину я 25 днів. Було важко, але на ЗСУ я стараюся,
– сказав Сергій Мороз.
Ключі від автомобіля школяр передав командувачу Віктору Ніколюку і заспівав для нього пісню. Військовий наголосив, що найбільш свідома частина нашого суспільства, це саме діти. Вони найкраще розуміють ту загрозу, яка вона є, і розуміють, що надалі не можна допустити.
Хлопець зібрав співами загалом 630 тисяч гривень
За понад 4 місяці волонтерства, Сергій Мороз зібрав співами загалом 630 тисяч гривень. Всі кошти він віддав на підтримку Збройних Сил України.
Ми коли першу ціль у 50 тисяч ставили, то я думала – це просто нереально. Багато людей без домівок, без роботи, ситуація складна в місті, але на автівку наспівав. Пишаємось, я ж казала, що він нам ще покаже,
— сказала мама школяра.
Українці та світ збирають гроші на ЗСУ: останні новини
- 7 листопада в Україну прибула перша партія з 13 генераторів з Литви. Через російські удари по інфраструктурі партнери планують відправити нам ще більше генераторів.
- На початку листопада Сергій Притула вкотре достроково закрив збір на 50 бронетранспортерів FV103 Spartan. У результаті наші воїни отримають навіть на 10 одиниць техніки більше, ніж планувалося.
- На Буковині пенсіонер Микола Шевчук віддав на ЗСУ гроші, які збирав усе своє життя – 100 тисяч гривень та 10 тисяч доларів . За це президент Володимир Зеленський нагородив його орденом "За заслуги" III ступеня.
- Український письменник Сергій Жадан під час останніх виступів за кордоном зібрав на ЗСУ майже мільйон гривень. Він похвалився фотографією з готельного номера, де все ліжко вкрите зібраними грошима, які Жадан рахував разом з колегами.
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