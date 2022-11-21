Зеленський відзначив літнього українця 21 листопада. Він наголосив, що Шевчук продемонстрував самовідданість під час війни.
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За громадянську мужність і самовідданість, виявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України в умовах воєнного стану, вірність українському народові постановляю нагородити орденом "За заслуги" III ступеня пенсіонера Шевчука Миколу Григоровича з Чернівецької області,
– мовиться в указі.
Скільки грошей пожертвував пенсіонер
Голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк розповів, що велику пожертву пан Микола зробив ще у березні. Тоді він відправив на потреби українського війська 100 тисяч гривень та 10 тисяч доларів.
Українці та світ збирають гроші на ЗСУ: останні новини
- 7 листопада в Україну прибула перша партія з 13 генераторів з Литви. Через російські удари по інфраструктурі партнери планують відправити нам ще більше генераторів.
- На початку листопада Сергій Притула вкотре достроково закрив збір на 50 бронетранспортерів FV103 Spartan. У результаті наші воїни отримають навіть на 10 одиниць техніки більше, ніж планувалося.
- Український письменник Сергій Жадан під час останніх виступів за кордоном зібрав на ЗСУ майже мільйон гривень. Він похвалився фотографією з готельного номера, де все ліжко вкрите зібраними грошима, які Жадан рахував разом з колегами.
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