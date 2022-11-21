Зеленский отметил пожилого украинца 21 ноября. Он подчеркнул, что Шевчук продемонстрировал самоотверженность во время войны.

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За гражданское мужество и самоотверженность, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях военного положения, верность украинскому народу постановляю наградить орденом "За заслуги" III степени пенсионера Шевчука Николая Григорьевича из Черновицкой области,
– говорится в указе.

Сколько денег пожертвовал пенсионер

Глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк рассказал, что большое пожертвование пан Николай сделал еще в марте. Тогда он отправил на нужды украинского войска 100 тысяч гривен и 10 тысяч долларов.

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