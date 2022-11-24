Загалом "Українська команда" передала на фронт понад тисячу бандерпечей, а зараз забезпечує понад 10 тисяч українських військових наборами для обігріву. Про це повідомив керівник штабу Артур Палатний.

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Сьогодні ми передаємо на фронт 100 бандерпечей. Вони обігріватимуть наших захисників, які перебувають у найгарячіших точках – в районі Бахмута та Вугледара. 50 бандерпечей призначені для бійців 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, ще 50 – для батальйону "Свобода",

– розповів Артур Палатний.

Захисникам Бахмута і Вугледара передали бандерпечі: відео

Акція "Тепло на фронт": що про неї відомо

Загалом з початку акції "Тепло на фронт" волонтери "Української команди" вже передали на передову понад тисячу бандерпечей. Таким чином забезпечили теплом майже 10 тисяч українських бійців.

"Наша акція триває. Ми продовжуємо постачати бандерпечі на передову. А крім того, почали відправляти на фронт індивідуальні набори для обігріву бійців. До них входять термоакумулятори, хімічні грілки, спиртові мініпечі, сірники тощо. Такі набори від "Української команди" також отримають не менше 10 тисяч наших захисників на передовій. Нашим буде тепло – ворогам пекло!" – зазначає керівник штабу "Української команди".