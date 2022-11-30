Для українців підтримка ЗСУ – це питання виживання. Про це 24 каналу розповів волонтер, очільник "Благодійного фонду Сергія Притули" Сергій Притула.
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Він зазначив, що радий з того, що волонтерський рух в Росії немає такого розмаху, як в Україні. На це є дві причини:
Причина перша: росіяни сидять у мікрокредитах
Волонтер вважає, що росіяни дуже жадібні й не готові віддавати гроші.
Крім того, тотальна кількість людей в цій країні "лайна і водки" сидить в мікрокредитах. Багато хто з них йшов воювати ще тоді на Донбас, щоб мати можливість з них виплутатися,
– зауважив Притула.
Причина друга: пасіонарії – не прихильники Путіна
На його думку, в основі громадянських рухів стоїть пасіонарна частина суспільства, яка здатна вести за собою, давати приклад. В Росії більшість тих, кого можна назвати пасіонаріями, не є прихильниками путінського режиму.
"Їм вистачає мізків, для того, щоб зрозуміти: у той самий день коли винні за воєнні злочини, які Російська Федерація вчинила в Україні, почнуть отримувати реальні строки в міжнародних судах, ті люди, які їх підтримували, будуть теж нести відповідальність", – наголосив Притула.
Він зазначив, що навіть російські ліберали розуміють, що їхня підтримка власних збройних сил – це їх гарантована стаття у перспективі і їх ізоляція у власній країні.
А вони ще хочуть у Франції якусь устрицю на старості років сьорбнути,
– вважає співрозмовник.
Ми ведемо шляхетну війну
Сергій Притула наголосив, що цей стан справ відповідає суті російського суспільства. В більшості регіонів Росії поки що мало "бавовни", для того, щоб у них гостро постало питання, що підтримка своєї армії це їхній шанс на життя.
"Це і є показником того, що ми ведемо шляхетну війну – обороняємо свої сім'ї, а вони ведуть загарбницьку", – наголосив волонтер.
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Волонтерство під час війни: останні новини
- Українські діти, на жаль, змушені жити у нових реаліях. Вони мали б проживати щасливі дні дитинства натомість як дорослі, усіма методами наближають нашу перемогу і стають волонтерами. Так, восьмирічний школяр Сергій Мороз з Чернігова співом зібрав кошти на авто для ЗСУ. Він вже передав машину для розвідки оперативного командування "Північ".
- Борис Джонсон звернувся із закликом терміново відправити медикаменти до українських лікарень. Зокрема, він посприяв з гуманітарною допомогою українським медичним установам, взявши участь в ініціативі Circle Health Group, найбільшої мережі приватних лікарень у Великій Британії, яка зібрала для херсонських лікарень 12 вантажівок медичного обладнання.
- Волонтери "Української команди" передали на фронт нову партію бандерпечей. Їх отримали захисники Бахмута та Вугледара. Загалом "Українська команда" передала на фронт понад тисячу бандерпечей, а зараз забезпечує понад 10 тисяч українських військових наборами для обігріву.
- Організація "Добробат", добровольчий будівельний батальйон, що очищає міста України від загарбників і відбудовує їх після зруйнувань, спричинених країною-агресоркою. На сьогодні "Добробат" включає 7 будівельних батальйонів у Києві, Чернігові, Сумах, Харкові, Миколаєві, Запоріжжі та на Херсонщині.