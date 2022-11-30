Для українців підтримка ЗСУ – це питання виживання. Про це 24 каналу розповів волонтер, очільник "Благодійного фонду Сергія Притули" Сергій Притула.

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Він зазначив, що радий з того, що волонтерський рух в Росії немає такого розмаху, як в Україні. На це є дві причини:

Причина перша: росіяни сидять у мікрокредитах

Волонтер вважає, що росіяни дуже жадібні й не готові віддавати гроші.

Крім того, тотальна кількість людей в цій країні "лайна і водки" сидить в мікрокредитах. Багато хто з них йшов воювати ще тоді на Донбас, щоб мати можливість з них виплутатися,

– зауважив Притула.

Причина друга: пасіонарії – не прихильники Путіна

На його думку, в основі громадянських рухів стоїть пасіонарна частина суспільства, яка здатна вести за собою, давати приклад. В Росії більшість тих, кого можна назвати пасіонаріями, не є прихильниками путінського режиму.

"Їм вистачає мізків, для того, щоб зрозуміти: у той самий день коли винні за воєнні злочини, які Російська Федерація вчинила в Україні, почнуть отримувати реальні строки в міжнародних судах, ті люди, які їх підтримували, будуть теж нести відповідальність", – наголосив Притула.

Він зазначив, що навіть російські ліберали розуміють, що їхня підтримка власних збройних сил – це їх гарантована стаття у перспективі і їх ізоляція у власній країні.

А вони ще хочуть у Франції якусь устрицю на старості років сьорбнути,

– вважає співрозмовник.

Ми ведемо шляхетну війну

Сергій Притула наголосив, що цей стан справ відповідає суті російського суспільства. В більшості регіонів Росії поки що мало "бавовни", для того, щоб у них гостро постало питання, що підтримка своєї армії це їхній шанс на життя.

"Це і є показником того, що ми ведемо шляхетну війну – обороняємо свої сім'ї, а вони ведуть загарбницьку", – наголосив волонтер.

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