Для украинцев поддержка ВСУ – это вопрос выживания. Об этом 24 каналу рассказал волонтер, глава "Благотворительного фонда Сергея Притулы" Сергей Притула.

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Он отметил, что рад тому, что у волонтерского движения в России нет такого размаха, как в Украине. На это есть две причины:

Причина первая: россияне сидят в микрокредитах

Волонтер считает, что россияне очень жадные и не готовы отдавать деньги.

Кроме того, тотальное количество людей в этой стране "дерьма и водки" сидит в микрокредитах. Многие из них шли воевать еще тогда на Донбасс, чтобы иметь возможность из них выпутаться,

– заметил Притула.

Причина вторая: пассионарии – не поклонники Путина

По его мнению, в основе гражданских движений стоит пассионарная часть общества, способная вести за собой, показывать пример. В России большинство тех, кого можно назвать пассионариями, не сторонники путинского режима.

"Им хватает мозгов, для того чтобы понять: в тот же день, когда виновные за военные преступления, которые Российская Федерация совершила в Украине, начнут получать реальные сроки в международных судах, те люди, которые их поддерживали, будут тоже нести ответственность", – подчеркнул Притула.

Он отметил, что даже российские либералы понимают, что их поддержка собственных вооруженных сил – это гарантированная статья в перспективе и их изоляция в собственной стране.

А они еще хотят во Франции какую-то устрицу на старости лет отхлебнуть,

– считает собеседник.

Мы ведем благородную войну

Сергей Притула подчеркнул, что это положение дел соответствует сущности российского общества. В большинстве регионов России пока мало "бавовны", для того чтобы у них остро встал вопрос, что поддержка своей армии это их шанс на жизнь.

"Это и является показателем того, что мы ведем благородную войну – защищаем свои семьи, а они ведут захватническую", – подчеркнул волонтер.

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