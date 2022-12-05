Президент Володимир Зеленський у зверненні до Дня волонтера згадав про відзнаку та наголосив що це – золоте серце для простих людей, які захищають усіх нас.

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Відзнаки вручатимуть щороку

Зеленський розповів, що нагородження відзнакою розпочали цього року. Президент назвав 50 волонтерських колективів, які отримають нагороду. Її щороку отримуватимуть волонтерські проєкти, організації, нові особистості.

Тих, хто дійсно заслуговує. Тих, чиє серце золоте, і саме тому вони – волонтери,

– наголосив глава держави.

Він додав, що люди мають знати, хто здійснює допомогу для України, та чиє серце дає нам такий результат.



Відзнака для волонтерів / Фото Офісу Президента

День мільйонів людей

Також Зеленський зазначив, що волонтерський рух у нашій державі підіймався хвилями від Майдану, з 2014 року і від 24 лютого. Це день як і дуже відомих організацій, так і людей, "чиї імена поки що не звучать по всій державі".

Президент підсумував, що це день мільйонів людей, а також наголосив, волонтери – найпотужніша частина громадянського суспільства.

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