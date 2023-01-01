Про це 24 каналу розповів волонтер, засновник Благодійного фонду Сергія Притули Сергій Притула. За його словами, волонтерська діяльність до 2022 року обмежувалась комунікацією виключно з військовими на фронті, але після вторгнення фонд почав співпрацювати із Міністерством оборони.

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Неможливе можливо

Сергій Притула розповів, що йому не доводилось раніше співпрацювати із Міністерством оборони України, бо не було такої необхідності, але масштаби допомоги, які здійснював фонд не залишав іншого варіанту.

За словами волонтера, спочатку у фонді думали, що придбати Байрактари неможливо, але потім почали шукати партнерів, співпрацювати і знайшли механізм, як це можна зробити.

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Після цього на одній з нарад у Міністерстві оборони, міністр запропонував фонду знайти потрібний для України супутник. Спочатку це сприйняли у фонді, як щось нереальне, але потім все ж таки вдалось знайти рішення, як і у випадку з Байрактарами.

Ми ж не можемо міністру казати, Олексію Юрійовичу ви що того, чи що? Так же ж не гарно,

– сказав Сергій Притула.

Засновник фонду також розповів, що почавши шукати механізм закупівлі були певні труднощі, але завдяки співпраці з партнерами закупівлю вдалось здійснити.

Дуже правильно зробив міністр оборони, коли він вийшов у паблік і з висоти своєї посади подякував українцям, які долучились до того, що зараз ГУР МО користується цим супутником і базою даних до якої є доступ і яку ми викупили на багато вперед,

– зазначив Притула.

Волонтер також відзначив якісну роботу військово-політичного керівництва і запевнив, що не хоче зараз шукати ворогів всередині України. Головним ворогом для України зараз є путінська Росія, а розбиратись з усім іншим варто вже після перемоги над нею.

"Попри те, що йде війна, відбуваються певні процеси, у нас працює ДБР, у нас працює НАБУ, тобто вони роблять свою роботу", – сказав Притула.

В протилежному випадку, якщо українці не будуть тримати "моноліт єдності", то це зіграє на руку Росії, а також спричинить проблеми із допомогою партнерів України.

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