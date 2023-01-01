Об этом 24 каналу рассказал основатель Благотворительного фонда Сергея Притулы, волонтер Сергей Притула. Кроме того, Притула еще и заинтриговал новостями по сбору на Spartan.

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Как возник сбор "На месть"

Притула отметил, что однажды говорил с Сергеем Стерненко, мол, на украинском рынке появилось предложение по дронам-камикадзе. О них еще весной говорили, тогда как-то эту тему не развили. Тут на Украину начали запускать шахиды.

Начали бегать, искать, чем нам ответить? А ничем! Нет такой номенклатуры и не было. В конце августа – сентябре партнеры, с которыми мы контрактовали дроны-разведчики, предложили присмотреться к их новой разработке – дронов-камикадзе,

– заметил основатель Благотворительного фонда Сергея Притулы.

Он добавил, что поехали на полигон посмотреть на эти дроны в действии. Поняли, что самой дорогой является система связи – это 70% стоимости. Заказали 50 бортов и 3 наземные станции управления. На это нужно было 100 миллионов гривен. Сбор этих средств решили организовать 12 – 14 октября в День защитника Украины.

"Однако 10 октября мы проснулись от того, что Украину накрывали страшным массированным ракетным ударом. Люди были в бомбоубежищах, у людей было достаточно ярости, и люди хотели мести. Они об этом писали в сети, и мы поняли, что эту ярость надо направить, чтобы она дала правильный эффект", – подчеркнул волонтер.

Притула вспомнил, как возник сбор "На месть": смотрите видео

Сколько денег собрали

По его словам, люди суммарно сбросили 352 миллиона гривен. И тут встала дилемма, куда потратить эти деньги эффективно. Производитель сказал, что не может обещать успеть произвести большее количество дронов. В общем, там теперь будут БПЛА разного радиуса действия: и на 30 километров, и на 200 километров, и на 650 – 800 километров.

Не хотелось покупать кота в мешке, потому что мы все-таки ответственны за использование человеческих денег. Хочется, чтобы КПД был как можно выше. Может, я уже лишнего наговорил, но я хочу, чтобы люди были спокойны использования деньгами, потому что у нас всех есть одна большая цель – делать им "хлопок" и чтобы они забирались к бесовой матери,

– подчеркнул Притула.

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