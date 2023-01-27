27 січня благодійний фонд Сергія Притули запустив збір для придбання дронів Mavic на бахмутсько-сіверський напрямок. Загалом потрібно 430 таких дронів.

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Потрібно зібрати понад 900 тисяч євро

Організація Сергія Притули планує закупити 430 дронів Mavic 3 fly more combo. Загальна вартість партії – 938 500 євро.

Вони будуть передані українським військовим, що охороняють Україну на бахмутсько-сіверському напрямку. Часовий ліміт збору – чим швидше,

– сказав Притула.

Mavic 3 – перше, що просять військові

Сергій Притула наголосив, що ситуація на цьому напрямку дуже складна і потреба в цих дронах колосальна. Наші військові активно ними користуються, проте дрони на війні довго не живуть. Тож наразі за запитами захисників Mavic 3 посідає перше місце.

Він уточнив, що якщо вдасться швидко зібрати кошти, дрони зайдуть в Україну впродовж місяця.

Натомість те, що вдасться зібрати поверх необхідної суми, піде на закупівлю приладів нічного бачення. Вони теж дуже дорогі, але наші захисники дуже їх просять.

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