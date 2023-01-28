Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ подполковник Юрий Игнат. Перемещение российских истребителей произошло после ряда ударов по украинским дронам по вражеским военным аэродромам.

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По словам Игната, хотя теперь российская стратегическая авиация отведена в более дальние области, в частности Мурманск, это почти никак не усложняет оккупантам процесс нанесения ударов ракетами воздушного базирования серии "Х". Бомбардировщики долетают до района Каспийского моря с разных аэродромов и оттуда атакуют наши города.

Также захватчики теперь бьют по Киеву и приграничным областям Украины с новых ЗРК С-400. В частности, они находятся на территории Беларуси и Брянской области. Подобное происходило 31 декабря и 14 января.

С-400 стреляют по наземным целям на дальность до 230 километров. Время подлета настолько короткое, что воздушную тревогу просто не успевают объявить. Предотвратить это можно только превентивными поражениями этих систем, полагаясь на данные разведки.

Следует уничтожать их на позициях, используя разные средства, в том числе ударные беспилотники,

– подчеркнул Игнат.

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