Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона подтвердил, что в небе над Славутичем была замечена несанкционированная цель. По его словам, устанавливается, что это был за объект.

Обратите внимание Никаких таких заявлений не было, – Игнат о "его словах" об ожидании партии из 24 истребителей

Военные устанавливают, какая цель была в небе над Славутичем

Игнат объяснил, что когда радиолокационные системы замечают неизвестные цели в небе, то раздается воздушная тревога. Причина в том, что по объектам могут быть отработки ПВО и обломки упадут на землю.

Понятно, что если есть цель, которую заметно радиолокационно, то будет включен сигнал воздушной тревоги. Даже если это будет разведывательный вражеский БпЛА, можно предположить и такое развитие событий, то по нему могут быть отработаны средства ПВО. Это зенитная ракета будет запущена для его уничтожения,

– сказал он и добавил, что просто так тревога не включается.

Игнат исключил версию, что над Славутичем мог быть "Шахид", ведь скорость иранских дронов до 180 километров в час. При этом спикер подчеркнул, что украинские войска знают, откуда россияне запускают "Шахиды".

В то же время Игнат подчеркнул, что разные БпЛА бывают с разными скоростями. Поэтому не стоит говорить, какой именно беспилотник мог быть в небе над Киевщиной.

"Наши специалисты установят, что это была за цель. А еще лучше, если это враждебная цель – она будет уничтожена", – резюмировал спикер Воздушных сил ВСУ.

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