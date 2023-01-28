Российские военные очень коварны. Поэтому не исключено, что они могут нанести очередной ракетный удар. Так что жителей областей, в которых утром 28 января прозвучала воздушная тревога, просим не покидать безопасные места до тех пор, пока не будет отбоя.

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В каких областях – воздушная тревога

Днепропетровская;

Запорожская;

Полтавская;

Харьковская;

Донецкая;

Сумская;

Николаевская;

Кировоградская;

Херсонская;

Луганская область.

Карта воздушных тревог на утро 28 января / Скриншот

Заметим, что мониторинговые каналы не сообщают, что явилось причиной масштабной воздушной тревоги. Но это не значит, что угроза отсутствует. Если в вашем регионе раздались сирены, то это означает, что Противовоздушная оборона Украины обнаружила потенциальную опасность.

Напомним, что во время воздушной тревоги необходимо взять с собой тревожный чемоданчик с документами, едой и вещами. Иметь с собой теплую одежду и спуститься в хранилище. Находиться в укрытии следует, пока не будет сигнала об отбое. После этого не пытайтесь сразу же выбегать на улицу. Помните, что опасными могут быть как сами ракетные удары, так и последствия.