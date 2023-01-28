Російські військові надзвичайно підступні. Тож не виключено, що вони можуть здійснити черговий ракетний удар. Тож мешканців областей, в яких зранку 28 січня пролунала повітряна тривога, просимо не покидати безпечних місць доти, поки не буде відбою.
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В яких областях – повітряна тривога
- Дніпропетровська;
- Запорізька;
- Полтавська;
- Харківська;
- Донецька;
- Сумська;
- Миколаївська;
- Кіровоградська;
- Херсонська;
- Луганська області.
Карта повітряних тривог станом на ранок 28 січня / Скриншот
Зауважимо, що моніторингові канали не повідомляють, що стало причиною масштабної повітряної тривоги. Але це не означає, що загроза відсутня. Якщо у вашому регіоні пролунали сирени, то це означає, що Протиповітряна оборона України виявила потенційну небезпеку.
Нагадаємо, що під час повітряної тривоги необхідно взяти з собою тривожну валізку з документами, їжею та речами. Мати з собою теплий одяг і спуститися до сховища. Перебувати в укритті слід доти, поки не буде сигналу про відбій. Після цього не намагайтеся відразу ж вибігати на вулицю. Пам'ятайте, що небезпечними можуть бути як самі ракетні удари, так і їхні наслідки.
Не знімайте роботу ППО
Ще один важливий момент, про який ми не втомлюємося нагадувати. Ні в якому разі не знімайте на фото та відео роботу ППО.
- По-перше, якщо ви це робите, то це означає, що ви, швидше за все, – не в укритті. Отже, ви наражаєте себе на небезпеку.
- По-друге, якщо ви зробили фото та відео та виклали їх у мережу, то автоматично стали співучасником ракетного обстрілу. Ваші кадри можуть допомогти ворогові корегувати вогонь. Навіть якщо ви виклали просто небо, то не забувайте метадані, які містяться у файлі. Зокрема ті, які стосуються геолокації.
- По-третє, ваша нерозсудливість може стати причиною атак і по самих системах ППО. Або ж окупанти наступного разу прокладатимуть маршрут так, щоб уникнути радіуса дії нашого протиповітряного захисту.