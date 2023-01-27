Сирени почали лунати приблизно о 20:30, повідомляє 24 Канал. У жодному разі не варто покидати укриттів до повідомлення про відбій, адже від початку повномасштабної війни внаслідок ворожих обстрілів загинули багато мирних українців.

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В багатьох областях – повітряна тривога

Близько 20:30 27 січня у багатьох областях почали лунати сирени. Повітряну тривогу оголосили у:

Полтавській області;

Харківській області;

Дніпропетровській області;

Донецькій області;

Запорізькій області;

Херсонській області,

Олександрійському районі Кіровоградської області.

Також повітряна тривога триває:

на Луганщині – з 4 квітня 2022 року;

у тимчасово окупованому Криму – з 11 грудня 2022 року.

Зверніть увагу! Під час повітряної тривоги не варто публікувати фото та відео з місць обстрілів, якщо вони стануться. Також не слід поширювати інформацію про адреси "прильотів". Пам'ятайте, що це лише допомагає окупантам, які часто свідомо б'ють по житлових кварталах задля терору мирних жителів.

Окупанти атакували Часів Яр та Запоріжжя

За кілька хвилин після сирен на Запоріжжі пролунали вибухи. Згодом цю інформацію прокоментував секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Ворог атакує місто! Ймовірні повторні обстріли. Усі перебувайте у безпечних місцях!

– наголосив посадовець.

Також, за інформацією місцевих телеграм-каналів під ворожий обстріл потрапив Куп'янський район Харківщини. Повідомляють, що росіяни гатіть по ньому з ЗРК С-300 з території Бєлгородської області.

Окрім цього, росіяни вкотре атакували часів Яр. Про це розповів очільник Донецької військової адміністрації Павло Кириленко.

"Часів Яр знову під вогнем російських реактивних систем залпового вогню. Росіяни завдали удару по житловому масиву. Горить тамтешня школа, багатоквартирні та приватні будинки. Про постраждалих інформація на даний час не надходила", – зауважив голова ОВА.

Він додав, що загарбники нещадно випалюють українську землю вогнем.

"Нещадно будуть і покарані – кожен окупант знайде смерть на нашій землі", – підсумував Кириленко.

Дивіться фото з Часового Яру / Фото Павла Кириленка