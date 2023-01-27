Сирены начали раздаваться примерно в 20:30, сообщает 24 Канал. Ни в коем случае не стоит покидать укрытий до сообщения об отбое, ведь с начала полномасштабной войны в результате вражеских обстрелов погибли много мирных украинцев.

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Во многих областях – воздушная тревога

Около 20:30 27 января во многих областях начали раздаваться сирены. Воздушная тревога была объявлена в:

  • Полтавской области;
  • Харьковской области;
  • Днепропетровской области;
  • Донецкая область;
  • Запорожской области;
  • Херсонской области;
  • Александрийский район Кировоградской области.

Также воздушная тревога продолжается:

  • в Луганской области – с 4 апреля 2022 года;
  • во временно оккупированном Крыму – с 11 декабря 2022 года.

Оккупанты атаковали Часов Яр и Запорожье

Через несколько минут после сирен в Запорожье раздались взрывы. Впоследствии эту информацию прокомментировал секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

Враг атакует город! Вероятны повторные обстрелы. Все находитесь в безопасных местах!
– подчеркнул чиновник.

Также, по информации местных телеграмм-каналов, под вражеский обстрел попал Купянский район Харьковщины. Сообщают, что россияне готовят по нему из ЗРК С-300 с территории Белгородской области.

Кроме этого, россияне в очередной раз атаковали Часов Яр. Об этом рассказал глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко.

Смотрите фото с Часов Яра / Фото Павла Кириленко