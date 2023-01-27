Сирены начали раздаваться примерно в 20:30, сообщает 24 Канал. Ни в коем случае не стоит покидать укрытий до сообщения об отбое, ведь с начала полномасштабной войны в результате вражеских обстрелов погибли много мирных украинцев.

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Во многих областях – воздушная тревога

Около 20:30 27 января во многих областях начали раздаваться сирены. Воздушная тревога была объявлена в:

Полтавской области;

Харьковской области;

Днепропетровской области;

Донецкая область;

Запорожской области;

Херсонской области;

Александрийский район Кировоградской области.

Также воздушная тревога продолжается:

в Луганской области – с 4 апреля 2022 года;

во временно оккупированном Крыму – с 11 декабря 2022 года.

Обратите внимание! Во время воздушной тревоги не стоит публиковать фото и видео с обстрелов, если они произойдут. Также не следует распространять информацию об адресах "прилетов". Помните, что это только помогает оккупантам, часто сознательно бьющим по жилым кварталам ради террора мирных жителей.

Оккупанты атаковали Часов Яр и Запорожье

Через несколько минут после сирен в Запорожье раздались взрывы. Впоследствии эту информацию прокомментировал секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

Враг атакует город! Вероятны повторные обстрелы. Все находитесь в безопасных местах!

– подчеркнул чиновник.

Также, по информации местных телеграмм-каналов, под вражеский обстрел попал Купянский район Харьковщины. Сообщают, что россияне готовят по нему из ЗРК С-300 с территории Белгородской области.

Кроме этого, россияне в очередной раз атаковали Часов Яр. Об этом рассказал глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко.

Смотрите фото с Часов Яра / Фото Павла Кириленко