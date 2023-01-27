В результате вражеских ударов по гражданской инфраструктуре Кондрашовки Харьковской области, Часового Яра Донецкой области, Камышанов и Херсона есть погибшие и раненные среди мирного населения. Также захватчики повредили здание областной гражданской инфекционной больницы в Херсоне.

Несмотря на значительные потери и для улучшения тактического положения, россияне продолжают наступательные действия на Бахмутском, Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. В свою очередь, на Купянском, Запорожском и Херсонском – они обороняются.

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Что происходило на разных направлениях

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях ситуация не имеет изменений. Наступательных группировок противника не фиксируют. Обстрелам из танков, минометов и артиллерии подверглись районы населенных пунктов:

Сеньковка и Тимоновичи Черниговской области, Волфино и Тимофеевка Сумской области;

более 15 населенных пунктов в Харьковской области, в частности, Ветеринарное, Казачья Лопань, Веселое, Волчанск, Варваровка, Бударки, Белый Колодец, Милово, Новомлынск и Двуречная.

На Купянском направлении оккупанты совершили минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Дворечное, Синьковка, Кучеровка, Ивановка, Котляровка и Берестово Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка и Мясожаровка в Луганской области.



Россияне обстреливают украинские города / Фото Генштаба ВСУ

На Лиманском направлении под огневое влияние попали Макеевка, Невское и Диброва Луганской области.

под огневое влияние попали Макеевка, Невское и Диброва Луганской области. На Бахмутском направлении огневого поражения потерпели районы более 20 населенных пунктов. Среди них – Веселое, Белогоровка, Благодатное, Бахмут, Часов Яр, Клищиевка, Белая Гора, Дружба, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

огневого поражения потерпели районы более 20 населенных пунктов. Среди них – Веселое, Белогоровка, Благодатное, Бахмут, Часов Яр, Клищиевка, Белая Гора, Дружба, Железное и Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском направлении россияне обстреляли Бердичи, Авдеевку, Невельское, Красногоровку, Марьинку и Новомихайловку.

россияне обстреляли Бердичи, Авдеевку, Невельское, Красногоровку, Марьинку и Новомихайловку. На Новопавловском направлении оккупанты снова атаковали Богоявленку, Угледар и Золотую Ниву Донецкой области.

оккупанты снова атаковали Богоявленку, Угледар и Золотую Ниву Донецкой области. На Запорожском направлении пострадали, в частности, Железное, Ильинка, Времевка и Зеленое Поле Донецкой области, а также Ольговское, Малиновка, Малая Токмачка, Малые Щербаки, Каменское и Плавни Запорожской области. В общей сложности 20 населенных пунктов.

пострадали, в частности, Железное, Ильинка, Времевка и Зеленое Поле Донецкой области, а также Ольговское, Малиновка, Малая Токмачка, Малые Щербаки, Каменское и Плавни Запорожской области. В общей сложности 20 населенных пунктов. На Херсонском направлении обстрелам из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов подверглись районы населенных пунктов Золотая Балка, Гавриловка, Дудчаны, Красный Маяк, Монастырское, Томарино, Бургунка, Тягинка, Станислав и Херсон.



Украинские бойцы отбивают атаки оккупантов / Фото Генштаба ВСУ

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Ситуация на оккупированных территориях и потери захватчиков

Российские захватчики продолжают использовать сеть гражданских медицинских учреждений на временно оккупированной территории для лечения раненых военных.

В городе Хрустальный Луганской области в помещении городской больницы оккупанты развернули "полевой госпиталь", где лечат российских военнослужащих и наемников ЧВК "Вагнера".

В Каирах Херсонской области на базе психоневрологического интерната также лечатся российские оккупанты.

Кроме того, захватчики продолжают грабить. По имеющейся в Генштабе ВСУ информации, в Энергодаре со 2 февраля они создают комиссию для проверки двух линий электропитания по 750 киловатт на атомной электростанции. Враг планирует возобновить работы и подачу питания для транзита электроэнергии из Запорожской АЭС в Россию.

Во временно занятом курортном поселке Железный Порт Скадовского района Херсонской области, российская так называемая "администрация" осуществляет перепись и конфискацию у украинских граждан не перерегистрированного по российскому законодательству бизнеса – пансионатов, кафе, ресторанов,

– сообщили в Генштабе.

В то же время авиация Сил обороны за сутки нанесла:

7 ударов по районам сосредоточения оккупантов,

удар по позициям зенитно-ракетных комплексов.

В свою очередь подразделения зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВСУ сбили российский Су-25 и вертолет Ми-8, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы захватчиков.



Защитники наносят оккупантам потери / Фото Генштаба ВСУ