Момент взрыва в Киеве попал в эфир британского Sky News. Это очень испугало журналистов.
Важно Россия выпустила по Украине 55 ракет, большинство сбили силы ПВО, – Залужный
Из-за взрыва журналистки Sky News вздрогнули. Они сказали, что услышали взрыв неподалеку от себя.
Взрыв в Киеве попал в эфир Sky News: смотрите видео
Добавим, что за утро враг выпустил по столице более 15 ракет. В КГГА сначала заявили, что их все удалось сбить. Однако впоследствии в Киеве раздался мощный взрыв. В КГГА сообщили, что в Киеве часть ракеты упала в Голосеевском районе города, есть пострадавшие.
В целом российские военные с самого утра 26 января нанесли массированный ракетный удар по Украине. В Воздушных силах ВСУ спрогнозировали, что враг может выпустить более 30 ракет.
Ракетная атака 26 января: главное
- 26 января захватчики нанесли массированный удар по Украине. Однако наши силы ПВО сбили большинство вражеских ракет. Как сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, враг осуществил 55 пусков ракет воздушного и морского базирования – Х-101, Х-555, Х-47 "Кинжал", "Калибр", Х-59 – с самолетов Ту-95, Су-35, МиГ-31К и кораблей из акватории Черного моря.
- Однако, к сожалению, были и прилеты. Оккупанты повредили энергоинфраструктуру Одесчины. Из-за нанесенных вражеской атакой разрушений в области продолжают действовать экстренные отключения света. В настоящее время введены аварийные отключения света. Самая сложная ситуация – в Киевской, Одесской и Винницкой областях.