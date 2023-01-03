Французские журналисты оказались под обстрелом в Краматорске. Ракетная атака России в Донецкой области попала в прямой эфир.

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Мощный взрыв за спиной журналиста

Прилет попал в эфир французского телеканала, когда журналист Поль Гасье вел трансляцию из окрестностей Краматорска. В студии во время эфира находился министр экономики Франции Брюно Ле Мер.

В какой-то момент за его спиной произошел мощный взрыв, после чего трансляция прервалась. Сам журналист в результате происшествия не пострадал.

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Об обстреле Краматорска сообщил городской голова Александр Гончаренко. Он в 23:45 призвал не игнорировать воздушную тревогу.

Впоследствии в Краматорском горсовете отметили, что в частном секторе произошли аварийные отключения света.

Российская пропаганда

Российская пропаганда распространяет это видео, как будто удар по городу Дружковка, который оккупанты также обстреляли. Там заявили, что "ракетными ударами покрыли ледовую арену и гостиничный комплекс, где жили иностранцы".

Французский телеканал Quotidien выложил в сеть фрагмент видео. Там можно ясно услышать, как ведущий называет название населенного пункта – это Краматорск.

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