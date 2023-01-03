Французские журналисты оказались под обстрелом в Краматорске. Ракетная атака России в Донецкой области попала в прямой эфир.
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Мощный взрыв за спиной журналиста
Прилет попал в эфир французского телеканала, когда журналист Поль Гасье вел трансляцию из окрестностей Краматорска. В студии во время эфира находился министр экономики Франции Брюно Ле Мер.
В какой-то момент за его спиной произошел мощный взрыв, после чего трансляция прервалась. Сам журналист в результате происшествия не пострадал.
На французском телевидении показали взрывы в Краматорске: смотрите видео
Об обстреле Краматорска сообщил городской голова Александр Гончаренко. Он в 23:45 призвал не игнорировать воздушную тревогу.
Впоследствии в Краматорском горсовете отметили, что в частном секторе произошли аварийные отключения света.
Российская пропаганда
Российская пропаганда распространяет это видео, как будто удар по городу Дружковка, который оккупанты также обстреляли. Там заявили, что "ракетными ударами покрыли ледовую арену и гостиничный комплекс, где жили иностранцы".
Французский телеканал Quotidien выложил в сеть фрагмент видео. Там можно ясно услышать, как ведущий называет название населенного пункта – это Краматорск.
Что известно о последних обстрелах Донбасса
- Ночью оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску. В результате очередной атаки россиян повреждены частные дома и 4 автомобиля.
- Поздно вечером захватчики нанесли ракетный удар по Дружковке. Одна ракета ударила по самому центру города, известно о 2 раненых. Другой ракетой нанесен удар по Яковлевке.
- В результате ракетных обстрелов была разрушена ледовая арена "Альтаир". Именно эта площадка стала домом для хоккейного клуба "Донбасс" с 2014 года.
- На базе дружковской арены работала самая многочисленная в Украине детско-юношеская спортивная школа по хоккею и фигурному катанию. Арена принимала чемпионаты Украины, международные соревнования и культурно-массовые мероприятия.
- Также есть попадание в технические помещения промышленного предприятия. Поврежден склад, электромагнитный кран и сторожка. Повреждены гостиничный комплекс, автовокзал, церковь, жилой дом. Ситуация в области остается напряженной.