Своими соображениями по этому поделился спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время телемарафона. По его словам, враг выпустит несколько десятков ракет.

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Более 30 ракет выпустили россияне

По словам Игната, накануне также были сообщения, что враг готовится нанести ракетный удар. Он отметил, что об этом предупреждали СМИ и ведомства.

Собственно, так и вышло. Около 6 Ту-95МС предварительно из района Мурманской области вылетели и совершили пуски ракет. Ожидаем более 30 ракет, которые уже начали появляться в разных областях –

отметил он.

Спикер Воздушных сил подчеркнул, что работает ПВО. Известно, что в нескольких областях действительно произошли взрывы. В частности, в Винницкой области. Поэтому он попросил оставаться в укрытиях, пока не будет полного отбоя.

Видим, что большее внимание враг уделяет Центру Украины. Но ракеты могут полететь и дальше. Неоднократно был атакован Запад Украины, а также другие области,

– подчеркнул Игнат.

По имеющейся информации, враг атакует Украину ракетами типа Х-101 и Х-555. По словам Игната, это те ракеты, которыми оккупанты бьют со стратегической авиации. Он добавил, что ночью, когда враг атаковал дронами-камикадзе, были также пуски ракет Х-22.

Знаем, что это за смертоносные ракеты. И насколько они неточные. И какие разрушения они могут нести,

– подчеркнул он.

По словам Игната, в небе над Украиной – крылатые ракеты воздушного базирования.