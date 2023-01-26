В Голосеевском районе Киева упала часть российской ракеты. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате падения обломков погиб человек.

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В Киеве упала часть ракеты

По предварительной информации КГВА, в Голосеевском районе в результате падения части ракеты погиб 55-летний мужчина.

Также, по информации Кличко, два человека получили ранения. Сообщается, что пострадавшие госпитализированы медиками.

Мэр Киева сообщил, что ракета попала в нежилую застройку в Голосеевском районе столицы.

Что известно о взрыве в Киеве

Информацию о взрыве в Киеве в 10:07 официально подтвердил городской глава Виталий Кличко. Сообщалось, что в Киеве прогремел громкий взрыв, который слышали в центре города.

До этого в Киевской ГВА сообщалось, что россияне выпустили в направлении Киева более 15 крылатых ракет. Благодаря отличной работе ПВО все воздушные цели были сбиты.

В воздушных силах ВСУ информировали, что утром россияне выпустили около 30 ракет. При этом спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат не исключил, что Россия может выпустить 80 – 100 ракет.

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