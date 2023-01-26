Момент вибуху у Києві потрапив в ефір британського Sky News. Це неабияк налякало журналістів.

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Через вибух журналістки Sky News аж здригнулися. Вони сказали, що почули вибух неподалік від себе.

Вибух у Києві потрапив в ефір Sky News: дивіться відео

Додамо, що протягом ранку ворог випустив по столиці понад 15 ракет. У КМДА спершу заявили, що їх усіх вдалося збити. Однак згодом у Києві пролунав потужний вибух. У КМДА повідомили, що в Києві частина ракети впала в Голосіївському районі міста, є постраждалі.

Загалом російські військові із самого ранку 26 січня здійснили масований ракетний удар по Україні. У Повітряних силах ЗСУ спрогнозували, що ворог може випустити понад 30 ракет.

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