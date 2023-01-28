Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ підполковник Юрій Ігнат. Переміщення російських винищувачів відбулося після низки ударів українськими дронами по ворожих військових аеродромах.

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За словами Ігната, хоча тепер російська стратегічна авіація відведена у більш дальні області, зокрема до Мурманська, це майже ніяк не ускладнює окупантам процес завдання ударів ракетами повітряного базування серії "Х". Бомбардувальники долітають до району Каспійського моря з різних аеродромів і звідти атакують наші міста.

Також загарбники тепер б'ють по Києву і прикордонних областях України із нових ЗРК С-400. Зокрема, вони розміщені на території Білорусі та Брянської області. Подібне відбувалося 31 грудня та 14 січня.

С-400 стріляють по наземних цілях на дальність до 230 кілометрів. Час підльоту є настільки коротким, що повітряну тривогу просто не встигають оголосити. Зарадити цьому можна лише превентивними ураженнями цих систем, покладаючись на дані розвідки.

Слід знищувати їх на позиціях, використовуючи різні засоби, в тому числі ударні безпілотники,

– наголосив Ігнат.

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