Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ підполковник Юрій Ігнат. Переміщення російських винищувачів відбулося після низки ударів українськими дронами по ворожих військових аеродромах.
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Як впливає на обстріли відведення авіації Росії
За словами Ігната, хоча тепер російська стратегічна авіація відведена у більш дальні області, зокрема до Мурманська, це майже ніяк не ускладнює окупантам процес завдання ударів ракетами повітряного базування серії "Х". Бомбардувальники долітають до району Каспійського моря з різних аеродромів і звідти атакують наші міста.
Також загарбники тепер б'ють по Києву і прикордонних областях України із нових ЗРК С-400. Зокрема, вони розміщені на території Білорусі та Брянської області. Подібне відбувалося 31 грудня та 14 січня.
С-400 стріляють по наземних цілях на дальність до 230 кілометрів. Час підльоту є настільки коротким, що повітряну тривогу просто не встигають оголосити. Зарадити цьому можна лише превентивними ураженнями цих систем, покладаючись на дані розвідки.
Слід знищувати їх на позиціях, використовуючи різні засоби, в тому числі ударні безпілотники,
– наголосив Ігнат.
Україна хоче отримати винищувачі: що відомо
- Захід врешті наважився передати Силам оборони танки. Проте тепер Україна прагне отримати авіацію і далекобійні ракети – це та зброя, яку партнери поки відмовлялися надавати нашим військовим.
- Нещодавно на сторінках видання Politico з'явилося повідомлення, що європейські країни обговорюють постачання Україні винищувачів. Союзники розділилися у цьому питанні.
- Наприклад, у Нідерландах заявили, що розглянуть можливість постачання нашій державі винищувачів F-16. Натомість канцлер Німеччини Олаф Шольц виключив можливість надання ЗСУ винищувачів.
- Найважливіше, що у США не виключають постачання Україні F-16. Там заявили, що відкриті до переговорів, хоч і дотримуються обережності.
- Позиція Сполучених Штатів матиме ключове значення, адже літаки F-16 виготовлені саме там. Тому всі дозволи, зокрема на реекспорт, проходитимуть через Вашингтон.