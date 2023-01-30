Українські воїни "задвохсотили" командира десантників російської армії Алєксандра Макарова.
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Що відомо про російського десантника
За інформацією офіцера ЗСУ, блогера Анатолія Штефана "Штірліца", ліквідований Макаров займав високу командирську посаду.
Успішно демобілізовано командира парашутно-десантного батальйону майора Олександра Макарова. Слава Нації. Смерть ворогам,
– написав він.
Ліквідований Макаров / Фото з телеграму "Штірліца"
Свіжі втрати росіян
- Протягом минулої доби українські військові знищили 490 окупантів.
- З 24 лютого 2022 року Росія на війні в Україні втрати вже 126 650 окупантів. Окрім того, щодня росіяни втрачають величезну кількість техніки.
- Зазначимо, що ці дані не є точними, оскільки через велику інтенсивність боїв важко підрахувати всі втрати ворога.
- За минулий тиждень 23 – 29 січня наші військові знищили орієнтовно 5400 одиниць особового складу противника та 437 одиниць озброєння та військової техніки. Зокрема, 52 танки, 98 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, 8 реактивних систем залпового вогню, 1 установку ППО, 105 одиниць автотехніки, 6 одиниць спецтехніки, 1 корабель.
- Відомо, що 28 січня наші морські піхотинці успішно відпрацювали по ворогу та знищили 1 танк ворога, 1 бойову машину піхоти, сховище з боєприпасами та 7 окупантів.