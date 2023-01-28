Об этом в эфире 24 канала рассказала оппозиционная белорусская журналистка Наталья Радина. Она отметила, что также отслужившие мобилизованные, демобилизованные из частей ССО призываются на собрание.

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По ее словам, людей заставляют подписывать бумаги о неразглашении информации, поэтому это не распространяется в прессе.

На самом деле, призыв людей продолжается, в том числе по селам, откуда информация до журналистов практически не доходит,

– акцентировала Наталья Радина.

"Что касается настроения белорусских военных, то они очень серьезно опасаются, что их все же направят воевать в Украину. Или это будет происходить с территории Беларуси, или их отправят в Россию, откуда они будут заходить в Донбасс или Запорожскую область", – добавила оппозиционная белорусская журналистка.

Смотрите полное видео с Наталией Радиной на ютубе 24 канала:

Вербовка белорусских военных

Она отметила, что официально пока белорусская армия не участвует в боевых действиях. Однако она не исключает, что белорусские военнослужащие в российской форме уже давно находятся в Украине.

Когда 24 февраля 2022 с территории Беларуси в Украину зашла российская армия, среди них была и часть Сил Специальных Операций Беларуси. Да, официально Украина не подтверждала, но я знаю и от украинских, и от белорусских источников, что белорусский спецназ был в Украине,

– сообщила Наталья Радина.

По ее мнению, то, что сегодня на международной арене наконец-то стали говорить, что режим Лукашенко соучастник агрессии против Украины и необходимо создавать спецтрибунал над Путиным и Лукашенко – это очень важно.

"То, что происходило в Украине в первые месяцы войны, то, что мы узнали об Ирпене, о Бородянке, о Буче – во всем этом виноват и Лукашенко. В этих военных преступлениях, в этом геноциде против Украины, в этих преступлениях против человечности", – подчеркнула журналистка.

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