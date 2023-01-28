Про це в ефірі 24 каналу розповіла опозиційна білоруська журналістка Наталія Радіна. Вона зазначила, що також мобілізовані, які відслужили, демобілізувалися із частин ССО призиваються на збори.

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За її словами, людей змушують підписувати папери щодо нерозголошення інформації, тому це не поширюється в пресі.

Насправді призов людей триває, в тому числі по селах, звідки інформація до журналістів практично не доходить,

– акцентувала Наталія Радіна.

"Що стосується настрою білоруських військових, то вони дуже серйозно побоюються, що їх все ж таки направлять воювати в Україну. Або це буде відбуватися з території Білорусі, або їх відправлять в Росію, звідки вони будуть заходити на Донбас чи в Запорізьку область", – додала опозиційна білоруська журналістка.

Дивіться повне відео з Наталією Радіною на ютубі 24 каналу:

Вербування білоруських військових

Вона зазначила, що офіційно поки білоруська армія не бере участі в бойових діях. Однак вона не виключає, що білоруські військовослужбовці в російській формі вже давно є в Україні.

Коли 24 лютого 2022 року з території Білорусі в Україну зайшла російська армія, серед них була й частина Сил Спеціальних Операцій Білорусі. Так, офіційно Україна не підтверджувала, але я знаю й від українських, й від білоруських джерел, що білоруський спецназ був в Україні,

– повідомила Наталія Радіна.

На її думку, те, що сьогодні на міжнародній арені нарешті стали говорити, що режим Лукашенка співучасник агресії проти України й необхідно створювати спецтрибунал над Путіним та Лукашенком, – це дуже важливо.

"Те, що відбувалося в Україні в перші місяці війни, те, що ми взнали про Ірпінь, про Бородянку, про Бучу – в усьому цьому винен й Лукашенко. В цих військових злочинах, в цьому геноциді проти України, в цих злочинах проти людяності", – наголосила журналістка.

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