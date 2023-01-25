Наразі у Білорусі не створили жодного наступального угруповання. Про це повідомив глава Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко в ефірі телемарафону, передає 24 канал.

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Ми не бачимо жодних реальних загроз для України з території Республіки Білорусь,

– зазначив Дейнеко.

Проте він нагадав, що з 16 січня на території Білорусі проводять авіаційні навчання російських та білоруських військ. Щоправда, поки небезпечної активності для України не помітили.

Глава ДПСУ розповів, що там перебувають від 6 до 9 – 10 тисяч російських військових. Окрім цього, переміщають підрозділи – частина повертається до Росії після навчань, інша частина замінює їх.

Зверніть увагу! Під час льотних навчань Білорусь регулярно здіймає МіГ-31К – носія гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал". ЧЕрез це в Україні оголошують масштабну повітряну тривогу.

Україна матиме 2 тижні

Проте українські захисники готові до будь-якого розвитку подій. Дейнеко додав, що Україна матиме щонайменше 2 тижні для підготовки від моменту можливого формування угруповання в Білорусі до його вторгнення.

Ба більше, розвілдка працює дуже добре. Чиновник запевнив, ворог не зможе приховати жодних планів.