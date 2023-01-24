На спільному брифінгу з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо 24 січня Зеленський наголосив, що позиція України відкрита і про неї й так всі знають. Україна і так, без будь-яких пактів, не збирається та ніколи не збиралась нападати на Білорусь. Про це пише 24 Канал.

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Зеленський прокоментував заяву Лукашенка

Лукашенко заявив, що його просять укласти "пакт про ненапад" з Україною. "З одного боку, просять нас, щоб ми в жодному разі не воювали з Україною, щоб наші війська туди не рухалися. Пакт про ненапад пропонують укласти. А з іншого боку, готують цю гримучу суміш і озброюють їх. Польща, Литва взагалі очманіли. Навіщо це їм треба? Не зрозуміло", – висловився він.

Журналісти запитали у президента Зеленського, чи справді Україна пропонує укласти такий договір. Глава держави відповів, що те, що пропонує Україна – є на офіційних майданчиках. При цьому українська сторона неодноразово говорила, що немає жодних намірів нападати на Білорусь.

Все, що Україна офіційно пропонує, вив все це чуєте. Можу ще раз підтвердити – ми нападати на Білорусь не збираємось і ніколи не збирались. Немає таких намірів,

– сказав Зеленський.