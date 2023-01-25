В настоящее время в Беларуси не создали ни одной наступательной группировки. Об этом сообщил глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко в эфире телемарафона, передает 24 канал.

Кстати говоря Зеленский отреагировал на слова Лукашенко о "пакте о ненападении" из Украины

Мы не видим никаких реальных угроз для Украины с территории Республики Беларусь,

– отметил Дейнеко.

Однако он напомнил, что с 16 января на территории Беларуси проводят авиационные учения российских и белорусских войск. Правда, пока опасную активность для Украины не заметили.

Глава ГНСУ рассказал, что там находятся от 6 до 9 – 10 тысяч российских военных. Кроме того, перемещают подразделения – часть возвращается в Россию после учений, другая часть заменяет их.

Обратите внимание! Во время летных учений Беларусь регулярно поднимает МиГ-31К – носителя гиперзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал". Из-за этого в Украине объявляют масштабную воздушную тревогу.

Украина будет 2 недели

Однако украинские защитники готовы к любому развитию событий. Дейнеко добавил, что у Украины будет минимум 2 недели для подготовки от момента возможного формирования группировки в Беларуси до ее вторжения.

Более того, развилка работает очень хорошо. Чиновник заверил, что враг не сможет скрыть никаких планов.