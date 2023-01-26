На информацию о белорусских войсках во временно оккупированной Кирилловке отреагировал начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Евгений Ерин. По его словам, ВСУ сейчас проверяет эту информацию.

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Какие версии сейчас есть в ВСУ

Евгений Ерин отметил, что сейчас ВСУ не владеют информацией о перемещении регулярных частей белорусской армии на территорию Запорожской области. Однако эти сообщения не остались без внимания и этот вопрос изучают.

Среди версии событий, Ерин отметил, что в Кирилловку могли прибыть бывшие белорусские военные или белорусы, которые получили российские паспорта, а затем были мобилизованы в оккупационную армию.

Еще раз добавлю, проверенной информации по этому поводу у нас нет,

– подчеркнул Ерин.

Таким образом, ВСУ не подтверждает и не опровергает информацию о белорусских военных во временно оккупированной Кирилловке. Вероятно, более точная информация будет предоставлена после проверки этого сообщения.

Что заявил Федоров

Накануне мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона сообщил, что в Запорожской области оккупанты начали реализовывать "донецкий сценарий", в том числе пугать людей якобы ударами ВСУ. Кроме того, оккупанты усилили военное присутствие. Например, в Мелитополе оккупантов расставили на каждые 100 метров и усиленно проверяют мирных жителей

Целями россиян Федоров назвал устрашение местных и стремление вызвать у них казней перед ВСУ, оправдание террора "защитой от украинских войск", обстрел гражданской инфраструктуры с переложением вины на наших воинов. И чуть ли не основная цель – наращивание сил во временно оккупированной Запорожской области. Именно с этой целью, как заявил Федоров, в оккупированную Кирилловку привезли белорусских военных.