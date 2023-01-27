Предложенные мероприятия приведут Беларусь ко многим пакетам санкций, которые ЕС ранее наложил на Россию. Речь идет об ограничениях на ключевые технологии и энергетический сектор страны.

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Санкции ЕС ударят по ключевым источникам доходов Беларуси

Евросоюзом предложены следующие меры:

запрещение экспорта товаров и технологий двойного назначения, которые используются в военных целях и могут усилить промышленный потенциал страны;

санкции на нефть, уголь, стальную продукцию и золото;

торговые ограничения на предметы роскоши, инвестиции и определенных услуг;

меры, которые могут ударить по авиационному и энергетическому секторам и ключевым источникам доходов страны.

Предложения предусматривают исключение по лекарствам, сельскохозяйственной и пищевой продукции, а также льгот на соответствующие финансовые операции с участием подсанкционных лиц.

Законодательство позволит ЕС преследовать любого, кто помогает обойти санкции, наложенные на белорусские физические и юридические лица.

Для одобрения предложенных мер требуется поддержка всех государств-членов.

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