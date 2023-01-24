По данным расследователей, по меньшей мере 6 белорусских предприятий производят и снабжают русским оккупантам противотанковые укрепления, которые еще называют "зубами дракона".

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Сколько оборонительных сооружений производится на заводах Беларуси

Отмечают, что в Гомеле уже больше месяца произведут так называемые "зубы дракона". Тогда же расследователи предполагали, что противотанковые укрепления изготовляли на нескольких предприятиях и считали, что объемы производства не значительны. Однако реальные масштабы оказались куда более серьезными.

Как утверждают расследователи, несколько месяцев назад сразу на ряд белорусских предприятий поступили заказы на изготовление противотанковых укреплений. Речь идет об изготовлении от 20 – 30 тысяч штук, и это только на заводах Гомельской области.

Расследователям удалось получить точные производственные чертежи и выяснить, что в настоящее время противотанковые надолбы для российской армии выпускают не менее 6 предприятий Беларуси.

Речь идет о предприятиях "Гомельжелезобетон"; "ГомельГрааль"; "Чаусский завод ЖБИ"; "Кричевцементношифер"; "Лотос"; Хойникский завод ЖБИ филиал ОАО "Мозырский домостроительный комбинат".

Характеристики и материалы "зубов дракона"

"Зубы дракона" имеют форму тетраэдра и производятся из бетона марки М400 или М550 (класса B40). Это специальный бетон, который обладает высокими техническими характеристиками по прочности и долговечности.

Как выглядят "зубы дракона" / Фото РИАФАН

Оборонные постройки перевозят на грузовиках с белорусскими и российскими номерами (в том числе брянской регистрации). Обычно в одном грузовике не менее 15 – 20 "зубов". В Россию они попадают по меньшей мере через два пограничных перехода.

По предварительной информации, одна из локаций, куда поставляются бетонные укрепления – населенный пункт Воронок в Брянской области.

Расследователи предполагают, что это не один пункт, в который доставляют оборонительные изделия из Беларуси. Предполагают, что больше и предприятий, которые производят железобетонные пирамиды в Беларуси.

Последствия эффективны оборонительные траншеи

Не так давно американские журналисты из издания The New York Times анализировали, помогут ли оккупантам окопы, "зубы дракона" и другие оборонные укрепления. Как утверждают эксперты, теоретически укрепления могли бы замедлить украинскую армию, однако они эффективны только при правильном укомплектовании.

То есть россияне, конечно, пытаются как-то закрепиться на захваченных территориях, однако не факт, что им помогут "зубы дракона" или что-то другое. В то же время следует сказать, что в СМИ показали, как выглядят эти укрепления на спутниковых снимках.