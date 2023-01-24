За даними розслідувачів, щонайменше 6 білоруських підприємств виробляють і постачають російським окупантам протитанкові укріплення, які ще називають "зубами дракона".

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Скільки оборонних споруд виготовляють на заводах Білорусі

Зазначають, що у Гомелі вже понад місяць вироблять так звані "зуби дракона". Тоді ж розслідувачі припускали, що протитанкові укріплення виготовляли на декількох підприємствах та вважали, що обсяги виробництва не є значними. Однак реальні масштаби виявилися куди серйознішими.

Як стверджують розслідувачі, декілька місяців тому відразу на низку білоруських підприємств надійшли замовлення на виготовлення протитанкових укріплень. Йдеться про виготовлення від 20 – 30 тисяч штук, і це тільки заводах Гомельської області.

Розслідувачам вдалося отримати точні виробничі креслення і з'ясувати, що на поточний момент протитанкові надовби для російської армії випускають не менше 6 підприємств Білорусі.

Мова йде про підприємства "Гомельзалізобетон"; "ГомельГрааль"; "Чауський завод ЗБВ"; "Кричевцементношифер"; "Лотос"; Хойникський завод ЗБВ філія ВАТ "Мозирський домобудівний комбінат".

Характеристики та матеріали "зубів дракона"

"Зуби дракона" мають форму тетраедра і виробляються з бетону марки М400 або М550 (класу В40). Це спеціальний бетон, який має високі технічні характеристики за міцність та довговічністю.

Як виглядають "зуби дракона" / Фото РИАФАН

Оборонні споруди перевозять на вантажівках із білоруськими та російськими номерами (зокрема брянської реєстрації). Зазвичай, в одній вантажівці не менше ніж 15 – 20 "зубів". До Росії вони потрапляють щонайменше через два прикордонні переходи.

За попередньою інформацією, одна з локацій, куди постачаються бетонні укріплення – населений пункт Воронок, що в Брянській області.

Розслідувачі припускають, що це не один пункт, куди доставляють оборонні вироби з Білорусі. Припускають, що є більше і підприємств, які виробляють залізобетонні піраміди в Білорусі.

Наскільки ефективні оборонні траншеї

Не так давно американські журналісти з видання The New York Times аналізували, чи допоможуть окупантам окопи, "зуби дракона" та інші оборонні укріплення. Як стверджують експерти, теоретично укріплення могли б уповільнити українську армію, однак вони ефективні лише за умови правильного укомплектування.

Тобто росіяни, звісно, намагаються якось закріпитись на захоплених теренах, однак не факт, що їм допоможуть "зуби дракона" чи щось інше. Водночас варто сказати, що у ЗМІ показали, який вигляд мають ці укріплення на супутникових знімках.