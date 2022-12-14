Кремлевская армия не оставляет попыток консолидировать силы для повторных наступлений и "больших побед". Также оккупанты вдоль линии столкновения строят оборону для того, чтобы замедлить движение Вооруженных Сил. Аналитики утверждают, что захватчики построили лишь 5 рубежей для защиты города Попасной на Донетчине.

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"Зубы дракона" на Юге и Востоке

Попасную российскую армию захватили в мае, однако все укрепления в этом регионе построены чрезвычайно быстро – всего за 6 дней. Фортификационные сооружения предназначены для того, чтобы направлять украинскую технику на узкую дорогу, где она будет уязвима для вражеской артиллерии и ракет.

Эти сооружения могут выиграть в России решающее время для мобилизации и подготовки дополнительных войск, чтобы восстановить импульс в войне. Но зимой Украина может проверить способность России удерживать эти позиции.

– написали в NYT.

Кроме Донбасса, российские оккупанты пытаются укрепиться на левобережье Херсонщины, куда их оттеснила украинская армия в ноябре. Защитные постройки россиян, которыми являются ряды бетонных пирамид, известны также как "зубы дракона". В то же время захватчики роют рвы, в которые должны попадать украинские танки.

Захватчики обороняются на Востоке и Юге / Карта The New York Times

Следует еще заметить, что оккупанты роют милые окопы и создают ДОТ – долговременные оборонительные точки, из которых могут стрелять.

Обратите внимание! Аналитики убеждены, что укрепления могли бы замедлить украинскую армию, однако они эффективны только при правильном укомплектовании. В то же время нет никакой гарантии, что россияне просто успеют добежать до укреплений, когда будет опасность.

Это просто дыры в земле, если их не содержат мотивированные, дисциплинированные солдаты, поддерживаемые артиллерией, мобильными резервами и логистикой.

– констатируют специалисты.

Также в The New York Times показали, как выглядят окопы, "зубы дракона" и другие фортификационные сооружения. Кроме того, на спутниковых снимках можно увидеть линии укреплений кафиров.

Захватчики строят оборону на захваченных землях: смотрите фото из расследования The NYT

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что "зубы дракона" оккупантов прибыли в Мариуполь. Этот город российские захватчики также превращают в тыловую военную базу. Подробно о том, какая ситуация в регионе, читайте в материале.