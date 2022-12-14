После того как на Юге оккупанты отвели свое логистическое обеспечение и разгружаются дальше, их логистика ухудшилась. Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель Александр Мусиенко.

Интересно Россия отойдет к границам 1991 года, – полковник ВСУ назвал главный признак

Где россияне могут готовить наступление на Украину

Так, российским захватчикам становится уже труднее доставлять обеспечение на передовую, избегая обстрелов наших защитников. Как следствие, линии обеспечения неприятеля растягиваются.

В таких условиях создать что-то для ударной группировки будет крайне трудно,

– подчеркнул военно-политический обозреватель.

По его мнению, сейчас есть одно – самое вероятное направление, где россияне теоретически могут начать что-то формировать, и это не Беларусь, поскольку там пока не замечена такая угроза. Захватчики, вероятно, могут формировать наступление с территории России – где-то на границе Луганщины и Харьковщины, используя военную инфраструктуру, которая там есть.

Мусиенко предположил, удастся ли России осуществить новое наступление: смотрите видео

Удастся ли России воплотить задуманное

По состоянию на сегодняшний день Россия привлекла к боевым действиям в Украине огромное количество мобилизованных. Однако это не помогло российской армии и не спасает ее от провалов на фронте. Следовательно, теми силами, которые есть у страны-агрессора сейчас – она не может осуществить наступление.

"Сейчас они постараются это создать с территории России, но я не думаю, что у них что-то получится", – подытожил Мусиенко.

Ситуация на фронте: последние новости