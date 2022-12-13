Уже понятно, что переломный момент в этой войне был и Украина вышла на путь до одержания своей неизбежной победы, однако российские захватчики все еще изо всех сил пытаются отсрочить свой конец. В Институте по изучению войны проанализировали, какая ситуация на фронте по состоянию на 13 декабря.

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Враг консолидирует силы

Как пишут аналитики, русские войска продолжают формировать и консолидировать свой состав сил на Востоке Украины. Пока оккупанты мечтают укрепить оборону и устоять перед контрнаступлением Вооруженных Сил на границе Харьковской и Луганской областей. Также консолидация сил необходима вражеским солдатам, чтобы наступать на Донецком направлении.

По состоянию на 13 декабря на Харьковско-Луганском направлении отпор оккупантам дает 20-я общевойсковая армия ВСУ и три ее общие группировки, в частности:

подразделения 144-й мотострелковой дивизии вблизи Сватового;

части 3-й мотострелковой дивизии на рубеже Кремень-Рубежное;

части 18-й мотострелковой дивизии 11-го армейского корпуса на северо-западе Луганской области в районе Троицкого.

В то же время нашим бойцам противостоят подразделения 1-го и 2-го армейских корпусов войск квазиреспублик, в частности:

подразделения 76-й десантно-штурмовой дивизии;

подразделения 106-й воздушно-десантной дивизии;

до трех отрядов БАРС, являющихся боевым резервом.

Эти подразделения (русских – 24 Канал) войск, вероятно, значительно ухудшены и недостаточны,

– констатируют эксперты.

Оружие массового поражения и отряды "мобиков"

В Институте по изучению войны отмечают, что ранее замечали у российской стороны элементы оружия массового поражения. Враг пытался максимально развернуть свои силы по всему Харьковскому региону, однако контрнаступление ВСУ в сентябре оттеснило оккупантов к границе Харьковской и Луганской областей.

Российские и украинские отчеты также свидетельствуют, что существует высокая концентрация мобилизованного персонала, действующего на этом направлении, вероятно, для того, чтобы восполнить пробелы в подразделениях оружия массового уничтожения,

– пишут аналитики.

Кроме того, важно упомянуть, что батальоны БАРС-13 и БАРС-16 были особенно активны на линии Сватово-Кременная. А бойцов Центрального военного округа России раньше замечали в районе Северодонецка и Лисичанска.

Подразделения российских Воздушно-десантных войск действуют сейчас в Луганской области. Туда их отправили, скорее всего, с правого берега Херсона. К слову, нынешний состав российского контингента на Востоке Херсона проанализировать невозможно. Вероятно, подразделения Южного военного округа России все еще находятся там и в Запорожской области.

Какова роль бойцов квазиреспублик и вагнеровцев в войне

Войска 6-го полка 2-го армейского корпуса "ЛНР" активно действуют северо-восточнее Бахмута в районе Соледара. А вот первый армейского корпуса "ДНР" дислоцируется в таких городах как Донецк и Авдеевка, в том числе там есть батальоны "Спарта" и "Сомали", захватившие западные окрестности города Донецк в районы Пески, Водяное и Марьинка.

Следует заметить, что войска "ДНР", подразделения Восточного военного округа, а также 155-я бригада морской пехоты и 40-я отдельная бригада морской пехоты Тихоокеанского флота вели наступательные операции к юго-западу от Донецка в районе Угледар-Павловка в ноябре.

В то же время бойцы элитного батальона "Вагнер" вместе с подразделениями 1-го и 2-го армейских корпусов сейчас на Донецком направлении – их бросило враждебное командование под Бахмут. Кстати говоря, 24 Канал недавно писал о том, почему битва за Бахмут является решающей для контроля Украины над всем Донбассом.