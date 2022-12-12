Российские авиабазы атаковали не "заморские птички", а украинские

Между прочим, вблизи авиабазы в Энгельсе, что в Саратовской области, расположено большое хранилище ядерных боеприпасов недоимперии.

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У россиян, поведенных на войне против Украины, сорвало крышу и унесло в даль за 700 километров. Именно столько от Энгельса до Харькова, откуда, вероятно, стартовали беспилотники. С этих аэродромов в основном осуществляется ракетный террор против мирных граждан и украинской инфраструктуры. А тут птички с неба сделали россиянам неприятность. Крупную и не одну.

Но особо доставляет, что это не какие-нибудь заморские высокотехнологичные штучки. При изучении взрывов на авиабазах обнаружены обломки беспилотников Ту-141 "Стриж", которые в 1979 – 1989 годах производились в Харькове.

Дальность полета этого изделия составляла до 1200 километров, скорость – более 1000 километров в час. Но система управления у него была инерционная – совершенная для тех времен, но убогая для нынешних. И вообще, Ту141 – разведывательный беспилотник, не несущий боевой нагрузки.

Украина может модернизировать собственное оружие, а не только просить его у НАТО

Это означает, что украинские специалисты очень грамотно доработали в нем двигатель, поставили современные системы управления и наведения по GPS, выбросили шпионские фотокамеры и другой хлам и заменили на взрывчатку. Получился аналог вражеской крылатой ракеты Х101 – с меньшей боевой частью, но большей точностью. Он способен скрытно лететь на малой высоте, прячась от радаров и меняя курс, чтобы обходить районы скопления ПВО.

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То есть мы можем не только просить натовское, но и модернизировать и делать свое эффективное вооружение. Это главный путь к победе над недоимперией.

Будем максимально производить свое. Тогда нам не придется обращать внимания на невнятные публикации в зарубежной прессе, что якобы Пентагон поставляет нам "испорченные" HIMARS, которые не могут бить по территории России. Что, кстати, не совсем соответствует действительности.