Російські авіабази атакували не "заморські пташки", а українські

Між іншим, поблизу авіабази в Енгельсі, що в Саратовській області, розташоване велике сховище ядерних боєприпасів недоімперії.

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У росіян, схиблених на війні проти України, зірвало дах і віднесло за 700 кілометрів. Саме стільки є від Енгельса до Харкова, звідки, ймовірно, стартували безпілотники. З цих аеродромів здебільшого і здійснюється ракетний терор проти мирних громадян та української інфраструктури. А тут пташки з неба зробили росіянам неприємність. Велику та не одну.

Але особливо доставляє, що це не якісь заморські високотехнологічні штучки. Під час вивчення вибухів на авіабазах виявлено уламки безпілотників Ту-141 "Стриж", які у 1979 – 1989 роках вироблялися у Харкові.

Дальність польоту цього виробу становила до 1200 кілометрів, швидкість – понад 1000 кілометрів на годину. Але система управління в нього була інерційна – досконала для тих часів, але убога для нинішніх. І взагалі, Ту141 – розвідувальний безпілотник, який не несе бойового навантаження.

Україна може модернізовувати власну зброю, а не лише просити її в НАТО

Це означає, що українські фахівці дуже грамотно доопрацювали в ньому двигун, поставили сучасні системи управління та наведення за GPS, викинули шпигунські фотокамери та інший мотлох і замінили на вибухівку. Вийшов такий собі аналог ворожої крилатої ракети Х101 – із меншою бойовою частиною, але більшою точністю. Він здатний потай летіти на малій висоті, ховаючись від радарів і змінюючи курс, щоб обходити райони скупчення ППО.

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Тобто ми таки можемо не тільки просити натовське, а й модернізувати й робити своє ефективне озброєння. Це – головний шлях до перемоги над недоімперією.

Будемо максимально виробляти своє. Тоді нам не доведеться звертати уваги на невиразні публікації в закордонній пресі, що нібито Пентагон постачає нам "зіпсовані" HIMARS, які не можуть бити по території Росії. Що, до речі, не зовсім відповідає дійсності.