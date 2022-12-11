Росіяни чіпляються за кожну "логістичну артерію"

Тут мовиться не тільки про умовну лінію Сватове – Кремінна, яка уже під загрозою "перерізання" від ЗСУ.

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Але й також про підготовку росіян до оборони Мелітополя, де у них "сходиться" важливий логістичний вузол між тимчасово окупованими Кримом та Донбасом.

Про постійні та безглузді спроби загарбників "проламати" оборону ЗСУ біля Павлівки, щоб зняти загрозу прильотів по залізниці у тимчасово окупованій Волновасі. Та й спроба росіян хоч десь посунути фронт під Бахмутом – із тієї самої серії. Окупантів люто бісять "недопалки", що регулярно прилітають на колії та нафтобази в тимчасово окупованому Донецьку.

Росіяни вимушені буквально чіплятись за кожну свою "логістичну артерію" після втрати Кримського мосту. За проєктною потужністю, Кримський міст був розрахований на потік до 35 тисяч тонн вантажів на день, зокрема й військових, тобто до 25 "повнокровних" залізничних ешелонів на добу.

А тепер росіянам доводиться розпилювати цей трафік по різних напрямках. Наприклад, щось везти по Арабатській косі до тимчасово окупованого Мелітополя, щось везти десантними кораблями із Новоросійська до тимчасово окупованого Маріуполя.

Все одно логістика росіян не справляється з підвозом усього необхідного – десь їм набоїв не вистачає, десь зимову форму або харчі не підвезли. Хоча, здавалось би, що на добу на одну російську БТГр треба мінімально "лише" 14 вантажівок із їжею, пальним та боєприпасами.

Уявімо, як логістична система окупантів почне "колотись", коли дорога між Сватовим та Кремінною знову опиниться в наших руках. Або коли над Мелітополем знову здійметься прапор України. Або ж коли фронт невпинно почне рухатись в сторону Волновахи. Тим більше, як бачимо, саме на такі цілі зараз та в перспективі працюють Сили оборони України.

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Росіяни занадто сильно покладаються на прогноз погоди

Фактор погоди виглядає прозаїчним, але він визначає багато чого.

В останні декілька тижнів росіяни закидали позиції наших військ своїм "гарматним м'ясом" саме тому, що через розкислий ґрунт в наших механізованих підрозділів маневр був обмежений. Тому "чмобіки" могли більш-менш виконувати завдання зі сковування наших підрозділів. Але тепер мінусова температура тримається стабільно, ґрунт підмерзає, і це відкриває певний простір можливостей для наших механізованих частин.

Російські окупанти покладались на метеорологічний прогноз, за яким майже всю зиму температура триматиметься на рівні нуля, ґрунт буде розмоклим. Тому вони взялись за свій безнадійний проєкт будівництва розгалуженої мережі укріплень на тимчасово окупованій території України, де першою лінією йдуть "зуби дракона", другою – окопи для особового складу.

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Розрахунок у ворога був такий: якщо "чмобіків" все одно не вистачає для надійного "бетонування" оборони вздовж всієї лінії фронту, "пірамідки Вагнера" та багнюка допоможуть. Але ні – земля почала замерзати, росіяни не встигли за темпами. Проєкт будівництва укріплень не дасть очікуваного стримування дій ЗСУ.

Зимою в України будуть нові перемоги

У контексті знищення ворожих укріплень – у нас же не тільки почали виготовляти власні 152-міліметрові снаряди, але й продовжують свої реактивні вогнемети РПВ-16 для випалювання росіян. Союзники постачають нам системи М58, аналогічні системи УР-77 та ще деякі інші важливі речі.

Зима справді обіцяє бути найскладнішою за останнє 30-тиріччя, але принесе й нові перемоги Україні.