"Бермудський трикутник" для російської артилерії
Російські окупаційні війська настільки відчайдушно намагаються окупувати це місто, що, здається, весь вогневий вал тільки там.
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Концентрація артилерії на цьому вузькому напрямку матиме для російських окупаційних військ серйозні наслідки, а саме – виснаження складів до рівня непридатних до застосування боєприпасів, з усіма наслідками. А як бонус – знекровлення підрозділів.
У результаті російські окупаційні війська зараз під Бахмутом забивають собі в труну цвях. Бездарно, наполегливо, відчайдушно.
Самознищення почалося
Далі – розрахунок лише на власне виробництво, починаючи з I кварталу 2023 року. А власне виробництво – це від 1 до 1,5 мільйона артилерійських пострілів тих чи інших калібрів на рік.
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І це ще навіть не згадав і про те, що йде зношування і без того зношеного ресурсу стволів, а також знищення в артилерійських дуелях російської арти.
Якщо Бахмут – не цвях у труну російського артилерійського потенціалу, тоді що?